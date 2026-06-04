Fiica lui Gigi Becali a cerut un nou ordin de protecție după ce a fost hărțuită pe stradă

Fiica lui Gigi Becali, Alexandra, a cerut ordin de protecție după ce a fost urmărită și hărțuită pe stradă. Tânăra ar mai fi avut probleme în trecut cu același individ.

Totul a avut loc pe stradă, unde Alexandra Becali a fost urmărită și hărțuită de un bărbat. De teamă, ea a apelat la ajutorul poliției, iar individul a fost reținut, potrivit Antena 3.

Fiica lui Gigi Becali nu a vrut să depună plângere la poliție, însă a cerut ordin de protecție în instanță, iar judecătorii au decis că bărbatul nu are voie să se apropie sau să ia legătura cu ea timp de un an de zile. De asemenea, el este monitorizat printr-o brățară electronică.

Din primele informații, este vorba despre un individ din județul Prahova care a urmărit-o pe fiica milionarului și în urmă cu un an.

Amintim că pe 15 aprilie 2025, femeia a depus o cerere la Judecătoria Buftea, pentru un ordin de protecție împotriva bărbatului, iar instanța s-a mișcat repede și a emis un ordin de restricție. Instanța l-a obligat să poarte inclusiv o brățară de monitorizare, astfel încât polițiștii să fie siguri că nu se apropie de fiica lui Gigi Becali.

„O cunoaște din spațiul online de când era mic, iar în viața reală doar s-au intersectat, nu au vorbit direct. Vrea să o cunoască mai bine, însă are o reținere și timiditate față de ea și nu a existat nimic rău. A vorbit cu Dumnezeu și că ea trebuie să fie soția lui”, ar fi declarat avocatul bărbatului, în fața instanței, în 2025.

De partea cealaltă, avocatul fiicei patronului FCSB a recunoscut la vremea respectivă că bărbatul nu i-a adresat cuvinte jignitoare sau amenințări, însă simpla lui prezență constantă și privirea insistentă i-au provocat femeii o stare permanentă de teamă.

„Pârâtul a dezvoltat o obsesie față de victimă, urmărind-o atât în mediul virtual, cât și fizic. Urmărirea victimei este de natură a-i crea acesteia o stare de temere, mai ales că acest comportament durează de ani de zile”, se arată în motivarea instanței din urmă cu un an.