Nava comercială Inase, avariată în urma unui atac cu dronă asupra portului ucrainean Pivdennîi, aflat în apropiere de Odesa, a ajuns în Portul Constanța. Imaginile surprinse la fața locului arată amploarea distrugerilor provocate de explozie, cu o gaură de mari dimensiuni în castelul din prova navei.

Potrivit informațiilor disponibile, cargoul a fost lovit în urmă cu șase zile în timpul unui atac asupra infrastructurii portuare ucrainene. În momentul impactului, nava se afla în Portul Pivdennîi, unul dintre cele mai importante terminale maritime ale Ucrainei.

Doi marinari și-au pierdut viața

Nava Inase navighează sub pavilionul Antigua și Barbuda, a fost construită în 2008 și are o lungime de aproximativ 169 de metri.

La bord se aflau 22 de membri ai echipajului, toți cetățeni filipinezi. În urma atacului, doi marinari au murit, 12 au fost răniți, iar un alt membru al echipajului este în continuare dat dispărut, potrivit informațiilor transmise de autoritățile ucrainene și de surse din domeniul maritim.

În ciuda avariilor importante, cargoul a reușit să navigheze până în Portul Constanța fără a fi tractat.

Conform datelor de monitorizare maritimă publicate de platforma MarineTraffic, după oprirea din Portul Constanța, nava Inase urmează să își continue voiajul către Istanbul.

Atacul asupra cargoului a avut loc în contextul intensificării loviturilor lansate de Rusia asupra infrastructurii portuare ucrainene de la Marea Neagră, inclusiv asupra porturilor din regiunea Odesa, folosite pentru exportul de cereale și alte mărfuri.