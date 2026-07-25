Cardiologii trag un semnal de alarmă: cele șase alimente care cresc colesterolul

Alimentația joacă un rol important în menținerea colesterolului sub control. Specialiștii în cardiologie și nutriție spun că unele alimente, consumate frecvent, pot crește nivelul colesterolului LDL („rău”) și pot favoriza apariția bolilor cardiovasculare.

Colesterolul ridicat nu este cauzat doar de alimentație. Factorii genetici, anumite afecțiuni, fumatul, sedentarismul și înaintarea în vârstă influențează, de asemenea, nivelul colesterolului din sânge. Cu toate acestea, medicii spun că alegerile alimentare pot face o diferență semnificativă, notează publicația Eating Well.

Cardiologii și dieteticienii recomandă limitarea consumului unor alimente bogate în grăsimi saturate și zahăr adăugat, care favorizează creșterea colesterolului LDL.

Untul, untura și alte grăsimi solide

Untul, uleiul de cocos, untura și vita se numără printre cele mai puțin recomandate grăsimi pentru gătit, deoarece conțin cantități mari de grăsimi saturate.

Specialiștii recomandă înlocuirea lor cu ulei de măsline extravirgin, ulei de avocado, ulei de rapiță sau ulei de susan, care conțin grăsimi nesaturate benefice pentru inimă.

Mezelurile și carnea procesată

Cârnații, crenvurștii, salamul, baconul și alte tipuri de carne procesată sunt bogate în grăsimi saturate și sare.

În plus, aceste produse fac parte din categoria alimentelor ultraprocesate, asociate cu un risc crescut de boli cardiovasculare, inflamație și tulburări ale metabolismului.

În locul lor, specialiștii recomandă carne slabă de pui, pește, ton conservat în apă sau leguminoase precum fasolea și năutul.

Băuturile carbogazoase îndulcite

Sucurile carbogazoase cu zahăr reprezintă una dintre principalele surse de zahăr adăugat din alimentație.

Potrivit cardiologilor, consumul frecvent al acestor băuturi este asociat cu creșterea colesterolului LDL. O alternativă mai sănătoasă este apa minerală cu arome naturale sau băuturile cu un conținut redus de zahăr.

Puiul prăjit

Pe lângă conținutul ridicat de grăsimi saturate, prăjirea la temperaturi foarte înalte favorizează formarea unor compuși numiți produse finale de glicare avansată (AGEs), care pot contribui la inflamație și la afectarea sănătății cardiovasculare.

Medicii recomandă prepararea cărnii la cuptor, pe grătar sau prin coacere, în locul prăjirii.

Înghețata

Înghețata combină două ingrediente care pot afecta nivelul colesterolului: grăsimile saturate și zahărul adăugat.

Ca alternativă, nutriționiștii recomandă iaurtul înghețat simplu, servit cu fructe proaspete, sau deserturile preparate acasă din banane congelate și fructe de pădure.

Produsele de patiserie ambalate

Gogoșile, cornurile și alte produse de patiserie ambalate sunt bogate în grăsimi saturate și zahăr, dar sărace în fibre.

Potrivit specialiștilor, fibrele solubile contribuie la eliminarea colesterolului din organism, motiv pentru care produsele din cereale integrale reprezintă o alegere mult mai bună pentru sănătatea inimii.

Obiceiuri care ajută la scăderea colesterolului

Pe lângă modificarea dietei, medicii recomandă și alte măsuri pentru menținerea colesterolului în limite normale:

efectuarea a cel puțin 150 de minute de activitate fizică moderată pe săptămână;

evitarea meselor târzii, înainte de culcare;

gestionarea stresului prin plimbări, yoga sau meditație;

respectarea unui program regulat de somn.

Specialiștii subliniază că schimbările mici, dar constante, pot avea efecte importante asupra sănătății cardiovasculare. Înlocuirea untului cu ulei de măsline sau a mezelurilor cu pește ori leguminoase sunt doar câteva dintre alegerile care pot contribui, în timp, la scăderea colesterolului și la reducerea riscului de boli de inimă.