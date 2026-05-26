Şi-a bătut fosta soţie, apoi a fugit înainte de un filtru al Poliției și s-a ascuns într-o grotă. Ce au găsit poliţiştii asupra agresorului

Un bărbat din Hunedoara, acuzat că şi-a bătut fosta soţie şi a fugit înainte ca poliţiştii să-l oprească în trafic, a fost căutat toată noaptea de peste 40 de poliţişti şi jandarmi. A fost găsit a doua zi, ascuns într-o zonă împădurită, şi reţinut pentru 24 de ore.

Un caz grav de violenţă domestică, urmat de o amplă operaţiune de căutare desfăşurată pe parcursul unei nopţi întregi, a avut loc în judeţul Hunedoara. Un bărbat de 48 de ani este acuzat că şi-a agresat fosta soţie, după care a fugit şi s-a ascuns într-o zonă împădurită din apropierea Lacului Cinciş, fiind găsit de poliţişti abia a doua zi.

Totul a ieşit la iveală în seara zilei de 24 mai, în jurul orei 20:40, când poliţiştii Secţiei 5 Poliţie Rurală Hunedoara, care făceau un control de rutină pe DJ 687 D, în comuna Teliucu Inferior, au oprit în trafic un autoturism la volanul căruia se afla o femeie de 47 de ani din municipiul Hunedoara. Oamenii legii au observat imediat că femeia avea urme vizibile de violenţă în zona feţei.

Întrebată de poliţişti ce a păţit, femeia a povestit că, în aceeaşi zi, în jurul orei 19:00, în timp ce se afla în comuna Topliţa, între ea şi fostul său soţ a izbucnit o ceartă, în timpul căreia acesta a început să o lovească.

După incident, cei doi au plecat împreună cu maşina spre comuna Teliucu Inferior. În apropierea filtrului rutier, bărbatul a realizat că urmează să fie verificat, astfel că a oprit maşina şi a fugit pe jos spre zona împădurită a Lacului Cinciş. Femeia a trecut la volan şi a fost apoi oprită de poliţişti.

Având în vedere leziunile vizibile, la faţa locului a fost solicitat un echipaj medical, iar femeia a fost transportată la Unitatea de Primiri Urgenţe Hunedoara pentru îngrijiri de specialitate. Totodată, în urma evaluării riscului, poliţiştii au constatat existenţa unui pericol iminent şi au emis un ordin de protecţie provizoriu împotriva presupusului agresor.

S-a ascuns peste noapte într-o grotă

Imediat după sesizarea faptelor, autorităţile au declanşat o amplă operaţiune de căutare, la care au participat peste 40 de poliţişti şi jandarmi. Echipele au scotocit atât zonele împădurite din apropierea municipiului Hunedoara şi ale comunelor arondate Secţiei 5 Poliţie Rurală, cât şi mai multe zone urbane.

„Acţiunile de căutare au continuat şi pe timpul nopţii, atât în zonele împădurite din apropierea municipiului Hunedoara şi a comunelor arondate Secţiei 5 Poliţie Rurală Hunedoara, cât şi în zona urbană, fiind folosite inclusiv dispozitivele cu termoviziune. La data de 25 mai 2026, în jurul orei 18:40, poliţiştii din cadrul Poliţiei Municipiului Hunedoara şi ai Secţiei Rurale l-au depistat pe bărbatul de 48 de ani, din Hunedoara, într-o zonă împădurită din apropierea drumului forestier care leagă municipiul Hunedoara de satul Batiz.

Acesta se ascundea în vegetaţia deasă şi avea asupra sa mai multe obiecte folosite pentru a supravieţui peste noapte, inclusiv un cuţit, un monoclu, alimente şi obiecte de îmbrăcăminte, pe timpul nopţii ascunzându-se într-o grotă”, au transmis poliţiştii.

După ce a fost prins, bărbatul a fost dus la sediul Poliţiei Municipiului Hunedoara pentru audieri şi ulterior reţinut pentru 24 de ore, fiind cercetat pentru lovire sau alte violenţe şi ameninţare.

El a fost transportat în Centrul de Reţinere şi Arestare Preventivă Deva şi urmează să fie prezentat procurorilor de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Hunedoara, care vor decide măsurile ce se impun în continuare.