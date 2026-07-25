Când revine canicula. Zonele în care temperaturile ar putea urca până la 40 de grade

După episodul de vreme rece și furtunile care au afectat mai multe regiuni ale țării, meteorologii anunță o încălzire rapidă a vremii și revenirea unui nou val de caniculă în vestul țării. Temperaturile vor crește și în Capitală, dar nu la fel de mult.

Temperaturile vor începe să crească încă din acest weekend, iar de luni se va instala un nou val de căldură, a explicat, la Digi24, directorul de prognoză al ANM, Florinela Georgescu

Sâmbătă maximele se vor situa, în general, între 24 și 28 de grade Celsius, însă de duminică valorile termice vor depăși 30 de grade în vestul țării. Pe parcursul săptămânii viitoare, temperaturile vor continua să crească.

Meteorologii estimează că, spre sfârșitul săptămânii viitoare, în special în vestul țării, temperaturile ar putea ajunge la 38-40 de grade Celsius, valori specifice perioadei de la sfârșitul lunii iulie și începutul lunii august.

„Va fi o creștere constantă pe parcursul săptămânii. Nu este exclus ca spre weekendul viitor să ne apropiem de 38 sau chiar 40 de grade. Semnalele deocamdată sunt că zonele cele mai afectate ar fi tot cele de Vest”, a explicat Florinela Georgescu.

Cât privește instabilitatea atmosferică, aceasta nu va dispărea complet în următoarele zile. Sunt așteptate noi episoade de furtuni, mai ales în vestul țării, însă probabilitatea ploilor va scădea pe măsură ce valul de căldură se va intensifica.

În intervalul 27 iulie - 3 august „valorile termice vor fi mai coborâte decât cele specifice pentru această săptămână în regiunile sud-estice, iar în rest vor fi în general apropiate de cele normale”, se arată în prognoza pe patru săptămâni publicată de ANM.

Vremea în Capitală. Temperaturile vor depăși 30 de grade la începutul săptămânii viitoare

Vremea se va încălzi treptat în București, potrivit prognozei Administrației Naționale de Meteorologie.

Sâmbătă, temperaturile maxime se vor situa între 26 și 28 de grade Celsius, iar minimele vor coborî până la 12-15 grade. Cerul va fi variabil, cu posibilitatea apariției unor averse slabe în cursul după-amiezii.

De duminică, valorile termice vor reveni la niveluri apropiate de media perioadei. Meteorologii estimează maxime de 29-30 de grade și minime de 14-16 grade.

La începutul săptămânii viitoare, căldura se va intensifica. Luni, temperaturile vor ajunge la 33-34 de grade Celsius, iar disconfortul termic va fi în creștere. Spre seară și în cursul nopții sunt posibile averse, descărcări electrice și intensificări temporare ale vântului.

Marți se așteaptă o ușoară scădere a temperaturilor, cu maxime de 29-30 de grade, însă vremea va rămâne în general caldă. În intervalul 29 iulie – 1 august, meteorologii prognozează vreme predominant frumoasă, cu șanse reduse de ploaie și o nouă creștere a temperaturilor spre finalul săptămânii.