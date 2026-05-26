Marți, 26 Mai 2026
Adevărul
O mamă a murit apărându-și fiica de fostul iubit. Pe numele agresorului era emis ordin de protecție. IGPR trimite o echipă de control

O nouă crimă a zguduit marți, 26 mai, județul Cluj. O femeie de 36 de ani, din localitatea Luna, a fost ucisă în urma unui atac violent comis de fostul partener al fiicei sale, pe numele căruia era emis ordin de protecție. Episodul de violență domestică extremă a implicat patru victime, între care două minore.

Cazul este doar unul din multele încheiate cu moartea victimei. FOTO arhivă Shutterstock

Cazul readuce în atenție vulnerabilitatea persoanelor aflate sub protecția unui ordin judecătoresc și eficiența intervențiilor în astfel de situații.

Conflict pornit din gelozie și escaladat în câteva minute

Potrivit IPJ Cluj, agresorul, un tânăr de 24 de ani, l-ar fi abordat inițial pe actualul partener al fostei sale iubite, un tânăr de 18 ani, în timp ce acesta se îndrepta spre serviciu. Cei doi ar fi avut un schimb tensionat de replici, pe fondul relației dintre minoră și noul ei partener.

La scurt timp, bărbatul s-a deplasat la locuința fostei concubine, în vârstă de 18 ani, unde a pătruns și a agresat-o, apoi a scos-o din casă.

Mama și sora fetei au intervenit pentru a o proteja, moment în care au fost atacate și ele. 

„În sprijinul acesteia ar fi intervenit mama sa, în vârstă de 36 de ani, precum și sora acesteia, o minoră de 16 ani, care, de asemenea, ar fi fost agresate cu un obiect tăietor-înțepător. În urma evenimentului, femeii de 36 de ani i-au fost aplicate manevre de resuscitare, însă, din nefericire, echipajul medical prezent la fața locului a constatat decesul acesteia”, precizează IPJ Cluj

Agresorul a fost identificat, depistat și imobilizat în scurt timp la locuința sa din aceeași localitate, ulterior fiind condusă la sediul poliției.

Agresorul avea ordin de protecție

Polițiștii au constatat că pe numele bărbatului exista un ordin de protecție emis de Judecătoria Luduș pe 14 mai, care îi interzicea să se apropie la mai puțin de 15 metri de locuința victimelor.

Cele două familii locuiau în imobile alăturate.

Agresorul a fost identificat și imobilizat rapid la domiciliul său, fiind dus la sediul poliției pentru audieri. Ancheta este coordonată de Parchetul de pe lângă Tribunalul Cluj.

IGPR trimite echipă de control la Cluj

Conducerea Poliției Române a dispus ca o echipă de polițiști din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române să se deplaseze la Inspectoratul de Poliție Județean Cluj, în vederea efectuării de verificări, cu privire la modul de intervenție și gestionare a situației de către polițiști, în contextul comiterii unor fapte cu violență.

„Echipa de verificare este formată din specialiști ai Direcției Control Intern, Direcției de Ordine Publică și Centrului Operațional”, a transmis Poliția Română

În raport de rezultatele verificărilor, vor fi măsurile legale și administrative care se impun.


