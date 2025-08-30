search
Sâmbătă, 30 August 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zilei

Coșmarul fiicei lui Gigi Becali, urmărită de câțiva ani de un obsedat. „Dumnezeu i-a zis că îi va fi soție”

0
0
Publicat:

Alexandra Becali, fiica de 27 de ani a lui Gigi Becali, trăiește în ultimii ani un coșmar, fiind urmărită cu insistență de o persoană care a făcut o obsesie pentru ea. Pe 15 aprilie 2025, femeia a depus o cerere la Judecătoria Buftea, pentru un ordin de protecție împotriva bărbatului, iar instanța s-a mișcat repede și a emis un ordin de restricție.

Alexandra și tatăi ei, Gigi Becali. Foto Instagram
Alexandra și tatăi ei, Gigi Becali. Foto Instagram

Acum au apărut detalii despre momentele grele prin care a trecut Alexandra Becali, nevoită chiar să se ascundă într-o cofetărie în momentul în care era urmărită de acesta, într-un mall din Voluntari. La proces, apărătorul celui acuzat a făcut câteva declarații despre cum s-a dezvoltat această obsesie. ”O cunoaște din spațiul online de când era mic, iar în viața reală doar s-au intersectat, nu au vorbit direct”, ar fi declarat avocatul bărbatului, în fața instanței, potrivit cancan.ro.

”Vrea să o cunoască mai bine, însă are o reținere și timiditate față de ea și nu a existat nimic rău. A vorbit cu Dumnezeu și că ea trebuie să fie soția lui”, a precizat acesta.

O stare permanentă de teamă

De partea cealaltă, avocatul fiicei patronului FCSB a recunoscut că bărbatul nu i-a adresat cuvinte jignitoare sau amenințări, însă simpla lui prezență constantă și privirea insistentă i-au provocat femeii o stare permanentă de teamă.

Tânăra de 28 de ani a obținut ordin de protecție, iar agresorul a fost obligat să păstreze o distanță minimă de 300 de metri față de ea și față de locuința acesteia, timp de un an. Bărbatul va trebui să poarte o brățară electronică de monitorizare până în data de 16.04.2026, pentru a le permite autorităților să verifice respectarea măsurilor impuse. El a fost obligat și la plata cheltuielilor de judecată.

Ionuț Luțu, pus să o păzească

”Pârâtul a dezvoltat o obsesie față de victimă, urmărind-o atât în mediul virtual, cât și fizic. Urmărirea victimei este de natură a-i crea acesteia o stare de temere, mai ales că acest comportament durează de ani de zile”, se arată în motivarea instanței, potrivit sursei citate.

Gigi Becali a luat și el măsuri de prevenție, punându-l pe fostul fotbalist Ionuț Luțu, mâna sa dreaptă, să stea mereu în preajma Alexandrei, pentru a o proteja.

Sport

Top articole

Partenerii noștri

image
VIDEO De ce a durat 13 ore intervenția poliției la bărbatul blocat în casă, în Otopeni. Momentul în care suspectul a fost capturat
digi24.ro
image
Primele imagini ale craterului perfect rotund lăsat de uriașa explozie de la Amara. ”Fugiți! Dați-vă înapoi!” | FOTO
stirileprotv.ro
image
Am făcut calculul complet. Cât costă să trăiești o lună în BUCUREȘTI, acum, în 2025: chirie + mâncare + facturi
gandul.ro
image
Caniculă extremă în Bucureşti sâmbătă, urmată de ploi şi răcirea vremii duminică
mediafax.ro
image
Gigi Becali a vorbit despre transferuri după calificarea FCSB-ului în Europa League: “Louis Munteanu e prea valoros să nu îl iau”
fanatik.ro
image
Bolizi Lamborghini cumpărați pe o firmă românească, găsiți de ANAF cu amenzi pentru viteză în Franța. Mașinile, folosite de un pilot francez de raliuri
libertatea.ro
image
VIDEO Panică în timpul unei curse Londra–Bacău, după ce un geam spart din avion a fost lipit cu scotch: „Unul simplu, la 2 lei”
digi24.ro
image
„Un om îngrozitor!” » Gest deplorabil făcut la US Open de un bărbat adult la adresa unui copil. Internetul a sancționat prompt
gsp.ro
image
Americanii n-au stat pe gânduri: cum au numit-o pe Jaqueline Cristian, după ce le-a eliminat două favorite la US Open
digisport.ro
image
VIDEO Mihai Tudose îl pulverizează pe Ilie Bolojan: Asta nu e reformă, este sinucidere asistată!
stiripesurse.ro
image
O vedetă OnlyFans de 20 de ani a dezvăluit suma astronomică pe care a câștigat-o într-un an și jumătate
antena3.ro
image
Mai multe județe intră în câteva ore sub alertă de furtuni puternice. Grindină și vijelii până duminică noapte
observatornews.ro
image
Vine o toamnă cum n-a mai fost în România! Prognoza meteorologilor Accuweather pentru septembrie, octombrie și noiembrie 2025
cancan.ro
image
FOTO. Cât de frumoasă e soția lui Gabi Tamaș: „Nu cred că m-a înșelat”
prosport.ro
image
Românii care merg în vacanță în Grecia, amendați cu până la 1.000 de euro pentru un gest banal pe plajă
playtech.ro
image
Dr. Yazan, poveste incredibilă cu Irinel Columbeanu: “L-am luat de la azil şi l-am tratat! A plâns. Mi-a fost milă de el”. Cum i-a ars un tablou de 1 milion de euro
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Gigi Becali a pus banii pe masă, Ioan Varga a dat răspunsul pe loc! Negocieri finale pentru transferul lui Louis Munteanu
digisport.ro
image
Se construiește drumul de mare viteză care va lega Bucureștiul de granița către principala destinație de vacanță a românilor
stiripesurse.ro
image
Marele Rabin al României, Menachem Hacohen, a murit. Comunitatea Evreiască este în doliu
kanald.ro
image
Mihaela Rădulescu, dezamăgită de prieteni? Mesajul dureros transmis, la aproape 40 de
playtech.ro
image
BREAKING NEWS: S-a sinucis la aproape trei luni de la moartea Teodorei Marcu! Scene de groază în Cosmopolis
wowbiz.ro
image
Cât costă o noapte de cazare la hotelul lui Radu Mazăre din Madagascar
romaniatv.net
image
Atenție șoferi! Mulți posesori de permis de conducere categoria B, obligați să facă un nou curs de pregătire
mediaflux.ro
image
„Prima oară când câștig un meci de la toaletă” » Dramă la US Open cu favoritul publicului
gsp.ro
image
Homosexualitatea și desfrâul din Biserica Română. Schimb de mesaje halucinant între un preot protosinghel și un tânăr + filmări în care bea vodcă și dansează pe manele. Dans din buric și în lăcașul sfânt: „Așa, iubirea mea” VIDEO
actualitate.net
image
Ce spune cu adevărat ziua ta de naștere despre tine, potrivit științei
actualitate.net
image
Horoscop săptămâna 30 august - 5 septembrie. Cinci zodii sunt protejate de Dumnezeu, iar un nativ are noroc la loto
click.ro
image
Irina Loghin a strălucit la Festivalul Mamaia, la 86 de ani. Are sau nu operații estetice? „Se teme să nu-i desfigureze chipul”. Secretele sănătății ei de fier, la îndemâna oricui
click.ro
image
Lucruri mai puțin știute despre împăratul Traian, cuceritorul Daciei. Avea o pasiune pentru vin. Ce a ordonat să nu se facă niciodată în stare de ebrietate
click.ro
Prințese înglodate în datorii getty images jpg
Prințese înglodate în datorii. Cum au risipit aceste figuri regale banii Palatului, iar unele au ajuns la sapă de lemn
okmagazine.ro
Minitarte cu mere Sursa foto shutterstock 2104450739 jpg
Desert de sezon, pe gustul tuturor: minitarte cu mere şi aluat fărâmicios
clickpentrufemei.ro
Fenomenul jineteras: Sexul în Cuba lui Fidel Castro jpeg
Fenomenul jineteras: Sexul în Cuba lui Fidel Castro
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Regina care stăpânea arta seducției și atrăgea bărbații ca un magnet. Povestea fascinantă a femeii care a rescris istoria lumii
image
Horoscop săptămâna 30 august - 5 septembrie. Cinci zodii sunt protejate de Dumnezeu, iar un nativ are noroc la loto

OK! Magazine

image
Prințese înglodate în datorii. Cum au risipit aceste figuri regale banii Palatului, iar unele au ajuns la sapă de lemn

Click! Pentru femei

image
Horoscop bilunar pentru începutul de septembrie 2025. Cum ne influențează Soarele în Fecioară și Luna Plină în Pești

Click! Sănătate

image
Poți găsi în imagine cuvântul „COBRA” în mai puțin de 6 secunde?