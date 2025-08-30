Coșmarul fiicei lui Gigi Becali, urmărită de câțiva ani de un obsedat. „Dumnezeu i-a zis că îi va fi soție”

Alexandra Becali, fiica de 27 de ani a lui Gigi Becali, trăiește în ultimii ani un coșmar, fiind urmărită cu insistență de o persoană care a făcut o obsesie pentru ea. Pe 15 aprilie 2025, femeia a depus o cerere la Judecătoria Buftea, pentru un ordin de protecție împotriva bărbatului, iar instanța s-a mișcat repede și a emis un ordin de restricție.

Acum au apărut detalii despre momentele grele prin care a trecut Alexandra Becali, nevoită chiar să se ascundă într-o cofetărie în momentul în care era urmărită de acesta, într-un mall din Voluntari. La proces, apărătorul celui acuzat a făcut câteva declarații despre cum s-a dezvoltat această obsesie. ”O cunoaște din spațiul online de când era mic, iar în viața reală doar s-au intersectat, nu au vorbit direct”, ar fi declarat avocatul bărbatului, în fața instanței, potrivit cancan.ro.

”Vrea să o cunoască mai bine, însă are o reținere și timiditate față de ea și nu a existat nimic rău. A vorbit cu Dumnezeu și că ea trebuie să fie soția lui”, a precizat acesta.

O stare permanentă de teamă

De partea cealaltă, avocatul fiicei patronului FCSB a recunoscut că bărbatul nu i-a adresat cuvinte jignitoare sau amenințări, însă simpla lui prezență constantă și privirea insistentă i-au provocat femeii o stare permanentă de teamă.

Tânăra de 28 de ani a obținut ordin de protecție, iar agresorul a fost obligat să păstreze o distanță minimă de 300 de metri față de ea și față de locuința acesteia, timp de un an. Bărbatul va trebui să poarte o brățară electronică de monitorizare până în data de 16.04.2026, pentru a le permite autorităților să verifice respectarea măsurilor impuse. El a fost obligat și la plata cheltuielilor de judecată.

Ionuț Luțu, pus să o păzească

”Pârâtul a dezvoltat o obsesie față de victimă, urmărind-o atât în mediul virtual, cât și fizic. Urmărirea victimei este de natură a-i crea acesteia o stare de temere, mai ales că acest comportament durează de ani de zile”, se arată în motivarea instanței, potrivit sursei citate.

Gigi Becali a luat și el măsuri de prevenție, punându-l pe fostul fotbalist Ionuț Luțu, mâna sa dreaptă, să stea mereu în preajma Alexandrei, pentru a o proteja.