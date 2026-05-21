Bărbat din Cluj, condamnat după ce și-a terorizat fosta iubită printr-o aplicație bancară. Îi trimitea bani cu amenințări

Un bărbat din Cluj-Napoca a fost condamnat la 2 ani și 11 luni de închisoare cu suspendare pentru șantaj în formă continuată și încălcarea ordinului de protecție, după ce și-a terorizat fosta iubită inclusiv prin intermediul unei aplicații bancare. Instanța l-a obligat, de asemenea, să efectueze 90 de zile de muncă în folosul comunității și să îi plătească victimei 8.000 de euro daune morale.

Potrivit anchetatorilor, între martie 2024 și august 2025, bărbatul a supus-o pe femeie unei campanii continue de intimidare, amenințări și presiuni psihice, încercând să o forțeze să continue relația și să se împace cu el, notează publicația Clujenii.

Procurorii susțin că inculpatul a folosit inclusiv aplicația bancară pentru a-i trimite mesaje victimei, prin transferuri simbolice de 5 sau 100 de lei, însoțite de texte agresive, amenințătoare sau umilitoare.

Femeia a declarat că relația dintre cei doi a durat din 2022 până în decembrie 2024 și că a încercat în repetate rânduri să se despartă de el, însă era amenințată constant cu publicarea unor imagini intime.

„Am încercat de mai multe ori să mă despart de el, dar nu mi-a dat voie (…) în timpul relaţiei am fost constant ameninţată că dacă mă despart o să trimită familiei fotografii cu mine în ipostaze intime”, a declarat victima.

Instanța a reținut că bărbatul îi transmitea frecvent amenințări cu moartea, cu acte de violență și cu publicarea imaginilor intime. În noiembrie 2024, Judecătoria a emis primul ordin de protecție împotriva acestuia, obligându-l să păstreze o distanță de minimum 200 de metri față de victimă, locuința ei, locul de muncă și facultate și interzicând orice contact.

Cu toate acestea, potrivit procurorilor, inculpatul a continuat să o caute aproape zilnic. O suna cu număr ascuns, mergea la domiciliul ei, la facultate, la salonul unde lucra și o urmărea pe stradă.

„L-am văzut ascuns după maşini, clădiri de mai multe ori”, a povestit femeia.

Anchetatorii au documentat zeci de încălcări ale ordinului de protecție. Printre cele mai grave episoade se numără transferurile prin bancă, însoțite de mesaje considerate de instanță amenințătoare și degradante.

În 20 martie 2025, acesta i-a trimis 5 lei cu mesajul: „sună-mă! acum!”.

Pe 29 martie au urmat alte două transferuri: „sună-mă. Vreau să vorbesc cu tine şi trebuie să mă văd cu tine!” și „răspunde-mi la telefon. Vreau să vorbim”.

În 2 aprilie 2025, inculpatul i-a transferat de două ori câte 100 de lei și a scris: „iartă-mă. te vreau doar pe tine”.

Au urmat mesaje și mai violente: „sună-mă că urmează etapa 2 și vreau să știi de ea” și „vreau să te doară exact cum m-a durut pe mine. Ai curaj și sună”, „îţi jur că dacă nu îmi dai o şansă ard tot din jurul tău. Nu accept asta! Vreau să fiu cu tine”.

Instanța a mai reținut că părinții victimei au primit de la inculpat imagini și videoclipuri intime cu fiica lor.

În iunie 2025, după un nou episod de violență, polițiștii au emis un ordin de protecție provizoriu și au încercat să îi monteze o brățară electronică de supraveghere. Potrivit anchetatorilor, acesta a refuzat inițial și a avut reacții sfidătoare în discuțiile cu polițiștii.

Ulterior, deși obligat să poarte dispozitivul electronic și să nu se apropie de victimă, inculpatul a continuat să încalce ordinul de protecție. A fost depistat în apropierea femeii la restaurant, la festivalurile Electric Castle și Untold, precum și în apropierea locului ei de muncă și a locuinței.

În timpul festivalului Electric Castle, după ce sistemul a generat șase alerte de proximitate, acesta ar fi sunat-o pe victimă și i-ar fi cerut să lase telefonul alocat monitorizării electronice, spunând că nu o va deranja.

În cazul Untold, anchetatorii susțin că bărbatul le-ar fi spus polițiștilor că „pentru el este mai importantă distracţia decât obligaţiile impuse”.

În cele din urmă, inculpatul și-a recunoscut faptele în fața instanței și a solicitat judecarea în procedură simplificată.