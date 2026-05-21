search
Joi, 21 Mai 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Bărbat din Cluj, condamnat după ce și-a terorizat fosta iubită printr-o aplicație bancară. Îi trimitea bani cu amenințări

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Un bărbat din Cluj-Napoca a fost condamnat la 2 ani și 11 luni de închisoare cu suspendare pentru șantaj în formă continuată și încălcarea ordinului de protecție, după ce și-a terorizat fosta iubită inclusiv prin intermediul unei aplicații bancare. Instanța l-a obligat, de asemenea, să efectueze 90 de zile de muncă în folosul comunității și să îi plătească victimei 8.000 de euro daune morale.

Un bărbat din Cluj-Napoca a fost condamnat la 2 ani și 11 luni de închisoare
Bărbat din Cluj, condamnat după ce și-a terorizat fosta iubită. FOTO: Shutterstock

Potrivit anchetatorilor, între martie 2024 și august 2025, bărbatul a supus-o pe femeie unei campanii continue de intimidare, amenințări și presiuni psihice, încercând să o forțeze să continue relația și să se împace cu el, notează publicația Clujenii

Procurorii susțin că inculpatul a folosit inclusiv aplicația bancară pentru a-i trimite mesaje victimei, prin transferuri simbolice de 5 sau 100 de lei, însoțite de texte agresive, amenințătoare sau umilitoare.

Femeia a declarat că relația dintre cei doi a durat din 2022 până în decembrie 2024 și că a încercat în repetate rânduri să se despartă de el, însă era amenințată constant cu publicarea unor imagini intime.

„Am încercat de mai multe ori să mă despart de el, dar nu mi-a dat voie (…) în timpul relaţiei am fost constant ameninţată că dacă mă despart o să trimită familiei fotografii cu mine în ipostaze intime”, a declarat victima.

Instanța a reținut că bărbatul îi transmitea frecvent amenințări cu moartea, cu acte de violență și cu publicarea imaginilor intime. În noiembrie 2024, Judecătoria a emis primul ordin de protecție împotriva acestuia, obligându-l să păstreze o distanță de minimum 200 de metri față de victimă, locuința ei, locul de muncă și facultate și interzicând orice contact.

Cu toate acestea, potrivit procurorilor, inculpatul a continuat să o caute aproape zilnic. O suna cu număr ascuns, mergea la domiciliul ei, la facultate, la salonul unde lucra și o urmărea pe stradă.

„L-am văzut ascuns după maşini, clădiri de mai multe ori”, a povestit femeia.

Anchetatorii au documentat zeci de încălcări ale ordinului de protecție. Printre cele mai grave episoade se numără transferurile prin bancă, însoțite de mesaje considerate de instanță amenințătoare și degradante.

În 20 martie 2025, acesta i-a trimis 5 lei cu mesajul: „sună-mă! acum!”.

Pe 29 martie au urmat alte două transferuri: „sună-mă. Vreau să vorbesc cu tine şi trebuie să mă văd cu tine!” și „răspunde-mi la telefon. Vreau să vorbim”.

În 2 aprilie 2025, inculpatul i-a transferat de două ori câte 100 de lei și a scris: „iartă-mă. te vreau doar pe tine”.

Au urmat mesaje și mai violente: „sună-mă că urmează etapa 2 și vreau să știi de ea” și „vreau să te doară exact cum m-a durut pe mine. Ai curaj și sună”, „îţi jur că dacă nu îmi dai o şansă ard tot din jurul tău. Nu accept asta! Vreau să fiu cu tine”.

Instanța a mai reținut că părinții victimei au primit de la inculpat imagini și videoclipuri intime cu fiica lor.

În iunie 2025, după un nou episod de violență, polițiștii au emis un ordin de protecție provizoriu și au încercat să îi monteze o brățară electronică de supraveghere. Potrivit anchetatorilor, acesta a refuzat inițial și a avut reacții sfidătoare în discuțiile cu polițiștii.

Ulterior, deși obligat să poarte dispozitivul electronic și să nu se apropie de victimă, inculpatul a continuat să încalce ordinul de protecție. A fost depistat în apropierea femeii la restaurant, la festivalurile Electric Castle și Untold, precum și în apropierea locului ei de muncă și a locuinței.

În timpul festivalului Electric Castle, după ce sistemul a generat șase alerte de proximitate, acesta ar fi sunat-o pe victimă și i-ar fi cerut să lase telefonul alocat monitorizării electronice, spunând că nu o va deranja.

În cazul Untold, anchetatorii susțin că bărbatul le-ar fi spus polițiștilor că „pentru el este mai importantă distracţia decât obligaţiile impuse”.

În cele din urmă, inculpatul și-a recunoscut faptele în fața instanței și a solicitat judecarea în procedură simplificată.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Ajutorul de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina nu vine gratuit: Condițiile puse de Bruxelles pentru eliberarea primei tranșe
digi24.ro
image
Detaliul ascuns din rochia de mireasă a lui Meghan Markle, care a intrat în istorie | GALERIE FOTO
stirileprotv.ro
image
Noi consultări la Cotroceni pentru numirea premierului.Grupul PACE susține un Guvern alături de AUR și PSD.Uniți pentru România a ieșit de la discuții
gandul.ro
image
Bonul din 2007, greu de imaginat azi! Ce cumpărai cu 18,54 lei și cât ar costa acum același coș
mediafax.ro
image
Compania lui Adriean Videanu, fostul primar general al Capitalei, solicită despăgubiri statului român. Ce se întâmplă cu dosarul
fanatik.ro
image
Un lift s-a prăbușit în clădirea Ministerului Transporturilor: 3 persoane au fost transportate la spital
libertatea.ro
image
Putin a anulat conferinţa de presă și a plecat din China. Ce l-a nemulțumit pe liderul de la Kremlin
digi24.ro
image
Triplul campion al României face Uber, în străinătate: „Câștig mai mulți bani decât în fotbal”
gsp.ro
image
A pornit filmarea și ce a făcut cu o maimuță a declanșat un scandal uriaș: "Niciodată în viața mea!"
digisport.ro
image
Pasagerii au fost evacuați de urgență dintr-un aeroport din Australia. Totul a pornit de la un epilator
click.ro
image
Un lift în care se aflau șapte oameni s-a prăbușit în clădirea Ministerului Transporturilor
antena3.ro
image
BREAKING. Alertă roşie în Lituania. Armata a transmis populaţiei să se adăpostească, traficul aerian în Capitală a fost suspendat
zf.ro
image
A murit în curtea școlii. Un elev de clasa a VIII-a din Bacău s-a stins sub privirile colegilor
observatornews.ro
image
Ilona Stepan, membra a juriului din Moldova la Eurovision, a rupt tăcerea. De ce a primit România 3 puncte, de fapt
cancan.ro
image
Stagiu aferent grupelor de muncă e contributiv. Ce trebuie să facă pensionarii să ia bani în plus la pensie?
newsweek.ro
image
FOTO. Raluca Zenga, imagini incendiare în costum de baie pe plaja din Maldive
prosport.ro
image
Cât costă motorina și benzina azi, 21 mai 2026. Surpriza care îi aşteaptă pe şoferi la pompă, unde se înregistrează ieftiniri
playtech.ro
image
Gheorghe Ștefan „Pinalty”, aproape de revenirea în SuperLiga! Clubul surpriză care l-a cooptat
fanatik.ro
image
Semnul aparent banal care poate anunța un AVC. Mulți oameni îl ignoră
ziare.com
image
Italianul care l-a băgat în spital pe Chivu: "În ghinionul său, a avut și noroc!"
digisport.ro
image
„Hoarde” de turiști sufocă Roma, Positano și Cinque Terre în luna mai. Cum arată plajele
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Ea este Georgiana, românca găsită moartă sub dărămături în explozia din Germania. Avea 25 de ani și se afla în vacanță cu iubitul ei. Ea și Cosmin aveau nunta peste câteva luni
romaniatv.net
image
Ce NU este bine să faci de Înălțare. Data de 21 mai este Sfântă!
mediaflux.ro
image
Triplul campion al României face Uber, în străinătate: „Câștig mai mulți bani decât în fotbal”
gsp.ro
image
De ce noul film cu Selena Gomez și Cate Blanchett va fi destinat exclusiv adulților
actualitate.net
image
Ce căuta Georgiana, românca de 25 de ani, în blocul prăbușit din Germania. Povestea tinerei care a murit sub dărâmături
actualitate.net
image
Horoscop joi, 21 mai. Scorpionii au o zi agitată, Berbecii rezolvă o problemă, iar Racii schimbă dieta
click.ro
image
Prăjitură magică de ciocolată. Rețeta desertului demențial care se separă în trei straturi diferite în timp ce se coace
click.ro
image
A renunțat la munca de birou și și-a construit o căsuță din panouri de paie: „Rămâneam fără bani și eram nevoit să mă împrumut”
click.ro
prințesa Isabelle of Valois foto profimedia 1010300729 jpg
Noaptea nunții care a durat... șapte zile. Calvarul intim la care a fost supusă prințesa franceză de numai 12 ani
okmagazine.ro
Hayden Panettiere foto Profimedia jpg
Petrecere de coșmar. O actriță susține că un câștigător al Oscarului s-a dezbrăcat în fața ei
clickpentrufemei.ro
Cercetări arheologice reluate după mai bine de două decenii în situl de la Năeni (© Muzeul Județean Buzău)
Cercetări arheologice reluate după mai bine de două decenii în situl de la Năeni, județul Buzău
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Răzvan Simion, marele absent de la absolvirea fiicei sale. Prezentatorul TV, „înlocuit” de partenerul fostei soții
image
Horoscop joi, 21 mai. Scorpionii au o zi agitată, Berbecii rezolvă o problemă, iar Racii schimbă dieta

OK! Magazine

image
490 de ani de la decapitarea ”reginei infidele”. Ce ”favor” i-a făcut Regele Angliei înainte de a o executa

Click! Pentru femei

image
Petrecere de coșmar. O actriță susține că un câștigător al Oscarului s-a dezbrăcat în fața ei

Click! Sănătate

image
Kylie Minogue, diagnosticată a doua oară cu cancer