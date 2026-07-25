Scăderea dramatică a nivelului Dunării provoacă probleme majore în mai multe state europene. În România, Serbia și Croația, fluviul a atins în această săptămână niveluri minime istorice. Fenomenul a scos la suprafață epave din Al Doilea Război Mondial și a blocat numeroase ambarcațiuni, afectând transportul fluvial, pescuitul și turismul.

La Corabia, în sudul României, mai multe ambarcațiuni au rămas captive după ce apele Dunării s-au retras cu sute de metri de la mal. O situație similară se înregistrează și la Novi Sad, în Serbia, unde zeci de bărci plutesc printr-un strat gros de nămol verde, iar navigația este aproape imposibilă.

Potrivit Reuters, seceta și temperaturile extreme au afectat căile navigabile de pe întregul continent, expunând sute de kilometri pătrați de bancuri de nisip și reducând semnificativ adâncimea fluviului.

Scăderea nivelului apei a scos la suprafață și vestigii istorice.

În estul Serbiei au reapărut epavele ruginite ale unei flotile fluviale germane scufundate în 1944, în timpul retragerii trupelor naziste din fața Armatei Roșii. Autoritățile avertizează că acestea reprezintă un pericol pentru navigație.

În Croația, a fost descoperită din nou o navă de marfă care s-a scufundat în anul 1937 și care, în mod normal, se află sub nivelul apei.

Nivelul scăzut al Dunării are deja consecințe economice importante.

Ministrul Energiei din Serbia, Dubravka Djedovic Handanovic, a declarat că importurile de combustibil ale țării au ajuns la doar 25% din nivelul planificat pentru luna iulie, deoarece barjele și petrolierele pot transporta doar 30-40% din încărcătura obișnuită.

În plus, nivelurile reduse ale Dunării, dar și ale râurilor Tisa și Sava, au afectat pescuitul și turismul, iar specialiștii avertizează că ecosistemele din zonă ar putea avea de suferit pe termen lung.

Specialiștii pun fenomenul pe seama schimbărilor climatice.

„Din cauza lipsei precipitațiilor și a creșterii temperaturilor ca urmare a schimbărilor climatice, avem mai multă evaporare și consemnăm niveluri extrem de scăzute ale apei”, a declarat Vladimir Stakic, editorul revistei Angling din Serbia.

Departamentul Hidrometeorologic din Serbia estimează că nivelul Dunării va crește doar ușor în următoarele zile, ca urmare a precipitațiilor căzute în amonte, însă fără a elimina problemele provocate de seceta severă.