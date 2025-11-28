Elena Udrea se pregătește să meargă în vacanță de sărbători. „Țin post, evident. Fac fapte bune, citim Biblia zilnic”

Elena Udrea își cere drepturile asupra bunurilor sale executate silit, în valoare de aproximativ cinci milioane de lei. Potrivit acesteia, a rămas „cam singura condamnată ilegal.”

„Am demarat deja acțiuni prin care cer restabilirea legalității și în ceea ce mă privește pe mine. Adică rejudecarea de data aceasta conform legii dosarelor. Dosare în care am fost condamnată abuziv.

Cu consecința și a recuperării a tot ceea ce mi s-a luat abuziv. Am rămas cam singura condamnată ilegal. Singura în cazul căreia, până acum, nu s-a acceptat redeschiderea cazului. Și rejudecarea după lege”, a declarat Elena Udrea în exclusivitate pentru Cancan.

După trei ani petrecuţi după gratii, din cei şase primiţi în dosarul „Gala Bute”, şi o serie de demersuri în instanţă, Elena Udrea a părăsit penitenciarul Târgușor pe 17 iulie.

Elena Udrea a fost acuzată că ar fi coordonat un sistem prin care apropiați de-ai ei primeau bani de la firme, în schimbul garantării plăților la timp pentru lucrări finanțate de Ministerul Turismului.

Procurorii spun că o parte din bani ar fi ajuns direct la Udrea, la organizația PDL București sau la Rudel Obreja. De asemenea, Udrea ar fi determinat funcționari ai ministerului să încalce legea în achiziția de servicii de publicitate pentru gala în care a boxat Lucian Bute. Prejudiciul calculat este de aproximativ 3 milioane de euro.

Se pregătește să meargă în vacanță de sărbători

Acum, tot pentru publicația citată, Udrea a mărturisit că se pregătește să meargă în vacanță de sărbători și și-a găsit liniștea în credință.

„Țin post, evident. Adică îl țin de ani de zile. Ne pregătim de vacanță de sărbători. Plus ziua mea. O parte vor fi tradiționale. Iar o parte le vom petrece la soare. Nu am mai fost în vacanță de soare și mare de patru ani.

În această perioadă, ca alimente consum legume, fructe, cereale, soia, salate, cartofi, fasole, supe creme. Și pâine, dar cu Maia. Vinerea țin Post Negru. Adică beau doar apă. Spiritual, îmi fac rugăciune de trei ori pe zi. Fac fapte bune, citim Biblia zilnic sau îi povestesc Evei din Biblie seara, pe drum spre și de la școală.

Am grijă să nu mă mai enervez în trafic. Dar și să nu mai am gânduri critice la adresa altora etc. Unele îmi ies mai bine. Altele nu. Cum ar fi problema cu traficul. Greu să nu mă enervez cu traficul între Corbeanca și Băneasa. Sau cu traficul din București. Făceam 30-35 minute pe ruta Corbeanca- Băneasa. Din cauza lucrărilor la metrou, de luni, au mai închis o bandă la Jandarmeriei. Și fac 50-60 de minute”, a mai spus aceasta.