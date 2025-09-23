Elena Udrea, despre lupta cu „statul paralel” și suferința fiicei sale: „Ce mi s-a întâmplat mie nu s-a întâmplat nimănui din politica românească”

La mijlocul lunii iulie, Elena Udrea a ieșit din închisoare după trei ani și o lună de detenție. Udrea fusese condamnată la șase ani de închisoare în „Dosarul Gala Bute” pentru luare și dare de mită, abuz în serviciu, complicitate la luare de mită, evaziune fiscală și spălare de bani.

Într-un interviu acordat pentru Antena 3 CNN, Udrea a abordat subiecte sensibile, de la experiența personală în închisoare și impactul asupra familiei, până la acuzațiile de abuzuri în justiție și existența unui „stat paralel” în România.

Considerată de mulți drept emblema regimului Traian Băsescu, Elena Udrea a fost singura persoană din anturajul fostului președinte care a suferit o condamnare cu executare, petrecând peste trei ani în spatele gratiilor. Această situație a generat întrebări persistente despre un posibil sacrificiu personal pentru Traian Băsescu. Udrea a clarificat însă că nu se consideră o victimă a fostului președinte, ci a „statului paralel” și a sistemului construit de Florian Coldea.

„Ce mi s-a întâmplat mie nu s-a întâmplat nu doar celor care au făcut parte din regimul Băsescu, ci nu s-a întâmplat nimănui din politica românească... Eu am fost singura care, până la urmă... indiferent cât am încercat în justiție, în instanță, să fiu judecată drept, să fiu judecată legal, să redeschid acest dosar, nu s-a mai putut și am ajuns, așa cum spuneți, să-mi petrec trei ani și jumătate aproape în spatele gratiilor", a povestit Elena Udrea la Antena 3 CNN, marți seară, 23 septembrie.

Elena Udrea a reiterat convingerea că a fost o țintă și, ulterior, o victimă a unui "stat paralel" care a confiscat lupta anticorupție pentru a elimina elitele politice, economice și din mass-media. Ea a subliniat că acest plan nu a fost unul românesc, ci a fost implementat de oameni precum Florian Coldea, care a excelat în rolul său. Udrea a adus în discuție și rolul serviciilor de informații în informarea președintelui, sugerând că Traian Băsescu ar fi putut să nu fie pe deplin conștient de toate acțiunile "statului paralel".

Relația cu fiica sa după revenirea acasă: „Suferința ei a fost enormă”

După eliberare, Udrea spune că își dorește să petreacă cât mai mult timp alături de fiica sa, Eva Maria, care a împlinit recent șapte ani. Reîntâlnirea celor două a fost emoționantă: micuța a căzut în genunchi și a izbucnit în lacrimi când și-a văzut mama intrând pe ușă.

Fosta demnitară afirmă că fiica ei nu știe unde a fost în toată această perioadă și că încearcă să găsească „formula potrivită” pentru a-i explica situația.

„Nu știu dacă a înțeles, a împlinit șapte ani. Poate că a pus cap la cap, nu am știut cum să-i spun. O să o fac, va afla oricum. Suferința ei a fost enormă. Trebuie să găsesc formula prin care să-i spun că nu trebuie să-i fie rușine cu mine, a dus până la capăt o luptă în care am crezut. Familiile copiilor de la școală au ferit-o, până la acest moment pare că nu știe, doar aștept să găsesc momentul potrivit să-i spun”, a declarat Elena Udrea la Antena 3 CNN.