Video Scandal într-o piață din Timișoara. Comercianții acuză un jandarm de violență

Un incident violent a avut loc, sâmbătă, 21 decembrie 2025, în Piața Flavia din Timișoara, implicând un jandarm și mai mulți comercianți. Evenimentul a fost filmat, imaginile fiind publicate online, iar comercianții au acuzat că jandarmul ar fi folosit violență fără motiv, notează opiniatimișoarei.ro.

Reprezentanții Grupării de Jandarmi Mobile „Glad Voievod” Timișoara au transmis că scandalul a pornit în timpul unui control privind comercializarea produselor susceptibile a fi contrafăcute. În cadrul acțiunii, o persoană a refuzat să se legitimeze, devenind recalcitrantă, iar un alt bărbat a intervenit împiedicând aplicarea măsurilor legale prin acte violente și injurii.

„Pentru aplanarea conflictului, jandarmii au intervenit pentru imobilizarea celor două persoane, care au fost ulterior conduse la autospecială pentru luarea măsurilor legale”, au precizat oficialii jandarmeriei.

Aceștia au adăugat că au fost dispuse verificări interne pentru a analiza modul în care jandarmul a acționat și pentru clarificarea tuturor aspectelor legate de incident. La finalizarea anchetei, vor fi dispuse măsurile legale corespunzătoare.