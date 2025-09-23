Elena Udrea, cadou special pentru fiica sa de ziua ei: „Am așteptat atât de mult momentul acesta”

Elena Udrea și Adrian Alexandrov și-au sărbătorit fiica, pe Eva Maria, pe 20 septembrie, când micuța a împlinit șapte ani. Aniversarea a fost una cu totul specială, fiind prima pe care Eva a petrecut-o alături de mama ei după eliberarea acesteia din detenție.

Pentru a-i îndeplini dorința, Udrea a adoptat împreună cu fiica sa un pui de pisică abandonat, în vârstă de doar două luni.

„Am adoptat un pisicuț abandonat, un pui de nici două luni și asta a făcut-o cea mai bucuroasă. (…) S-a bucurat enorm, pentru că după atât de mult timp și-a sărbătorit ziua de naștere și cu mama ei, nu doar cu tati. Am așteptat atât de mult momentul ăsta (…) Bucuria noastră, a celor din jur, a făcut ca sărbătoarea asta să fie cea mai frumoasă din cele șapte pe care le-a avut până acum”, a declarat Elena Udrea într-un interviu pentru Cancan.

Fosta politiciană a rememorat și emoțiile trăite la revenirea acasă, în această vară, moment care a reprezentat o surpriză pentru fiica sa. „A fost extrem de emoționant. Oricât m-am pregătit și mi l-am imaginat (…), a fost peste orice am crezut eu că va fi. (…) Faptul că acasă era un copil care suferea enorm a fost extrem de greu de suportat (…) Niciun copil nu ar trebui să treacă prin ce a trecut Eva, așa cum a suferit Eva”, a spus Udrea.

După perioada petrecută în detenție, prioritățile acesteia s-au schimbat radical.

„Am stat de o lună și jumătate să mă bucur doar de clipe petrecute cu familia, fără alte planuri, preocupări. (…) Întâi de toate este familia, apoi restul. Nu mai vreau să pierd nicio clipă cu lucruri, oameni care nu mă interesează în mod real, sau de dragul altora”, a precizat ea.

Udrea a anunțat că va începe să activeze într-o asociație care se ocupă de drepturile omului și reintegrarea persoanelor care au fost în detenție, dar și în afacerile familiei. „Restul, voi vedea dacă și când vor mai fi de interes pentru mine”, a adăugat aceasta.