Reacția Elenei Udrea după ce Alina Bica a scăpat definitiv de închisoare: „Și-a executat pedeapsa”

Elena Udrea a reacționat după ce Curtea de Apel București a decis retragerea mandatului european de executare a pedepsei cu închisoarea și mandatul european de arestare emise pe numele Alinei Bica.

„Am văzut decizia, mă bucur pentru ea. Alina Bica şi-a executat pedeapsa în Italia. Nu pot să fiu decât bucuroasă pentru că a reuşit să i se recunoască această executare şi acum este liberă să călătorească oriunde îşi doreşte", a declarat Elena Udrea pentru Observator.

În 2014, un site din România a publicat fotografii în care Elena Udrea apărea alături de procurorul-şef antimafia de la acea vreme, Alina Bica, la Paris, la cumpărături.

„Cred că este o lecţie pentru cei care au făcut abuz în justiţia din România să nu le mai repete", a adăugat Udrea.

Reacția vine după ce Curtea de Apel Bucureşti a decis, vineri, retragerea mandatului european de executare a pedepsei cu închisoarea şi mandatul european de arestare emise pe numele Alinei Bica, considerând că pedeapsa de 4 ani de închisoare a fostei şefe a DIICOT a fost executată integral.

Alina Bica a fost implicată, începând cu anul 2015, în mai multe dosare penale, în care mai apoi au fost operate disjungeri faţă de alţi inculpaţi. Dosarul mitei de la Horia Simu, cel al despăgubirilor ilegale de la ANRP şi cel al favorizării oamenilor de afaceri Adriean Videanu şi Ovidiu Tender sunt cele trei cauze în care a fost vizată fosta şefă a DIICOT. În primele două, Alina Bica a fost achitată, dar în ultimul a primit o condamnare de 4 ani.

În noiembrie 2019, Magistraţii Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie au respins apelul formulat de Alina Bica la sentinţa prin care a fost condamnată la patru ani de închisoare cu executare. Fosta şefă a DIICOT Alina Bica a fost dată atunci în urmărire.

Ea se află în Italia, ţară care refuzat punerea în aplicare a mandatului de arestare.