Eticheta, bunele maniere și stilul personal:piloni esențiali pentru a câștiga respectul și pentru a te integra cu succes în societate.

La Interviurile Adevărul, Antoaneta Banu discută cu Virgil Mănescu, educator de etichetă, protocol și ospitalitate, de ce este important să înțelgem că bunele maniere nu sunt rigori învechite, ci instrumente moderne care te ajută să câștigi respect, să creezi relații solide și să reușești în orice mediu – profesional sau personal.

De ce contează eticheta și bunele maniere?

Indiferent dacă ești la început de drum sau îți dorești să îți rafinezi comportamentul în mediul profesional sau personal, înțelegerea și aplicarea acestor reguli te pot ajuta să te remarci și să creezi relații solide.

Eticheta și protocolul nu sunt rigori învechite, ci reguli adaptate epocii moderne, care ne ajută să ne exprimăm respectul față de ceilalți, să gestionăm eficient situații diverse și să ne exprimăm cea mai bună versiune a noastră.

Bunele maniere nu sunt despre noi ca indivizi, ci despre felul în care ne raportăm la ceilalți. Ele arată respect, educație și capacitatea de a ne adapta contextului – fie că vorbim despre mediul de afaceri, viața socială sau familia noastră.

Bunele maniere în viața profesională și personală

Importanța stilului personal

Un stil autentic, susținut de bune maniere, este cheia pentru a câștiga respectul și a construi relații de durată. Chiar dacă atitudinile de tip „bad girl" sau „bad boy" pot funcționa temporar, adevărata acceptare într-un mediu profesional sau elita socială se bazează pe respectarea unor reguli clare de comportament, protocol și conduită.

Contextul contează

Bunele maniere și regulile de etichetă se adaptează contextului: ceea ce se potrivește într-o țară nu va fi neapărat valabil și în alta. Este esențial să înțelegi dinamica locurilor și a evenimentelor unde participi, să știi când să porți o ținută formală sau casual, când să saluți cu strângere de mână și când este suficient un simplu salut verbal.

Educația informală, fundația eleganței

Construirea unui comportament elegant începe acasă, prin exemplul familiei și puterea lecturii. Cartea rămâne resursa principală pentru dezvoltarea personală, deoarece oferă context, cultură și modele de urmat. Investiția în educația informală (mansuetudine, politețe, respect față de familie) este de neînlocuit, completând educația obținută prin școală sau mediul digital.

Primele impresii contează: regulile celor 3 secunde

Specialiștii în etichetă subliniază că prima impresie se formează în câteva secunde – de cele mai multe ori sub șapte. Îngrijirea personală, aspectul chipului și vestimentația sunt decisive. În mediile de afaceri, impactul vizual (ținută, accesorii, bijuterii) stabilește tonul relației și poate cimenta sau compromite o oportunitate.

Vestimentația și mesajul transmis

Respect pentru sine și pentru ceilalți

Felul în care ne îmbrăcăm nu reflectă doar gustul personal, ci și respectul pentru noi înșine și pentru interlocutor. Nu este nevoie de branduri ostentative, ci de piese de calitate, adaptate fiecărui context. În garderoba oricărui adult trebuie să existe câteva piese clasice (costum negru, bleumarin sau gri, pălărie, cămașă elegantă) care să permită adaptarea la orice ocazie.

Bijuterii și accesorii: reguli de bază

Pentru doamne, se recomandă maxim 3 zone cu bijuterii la evenimente oficiale (ex: brățară, inel, colier) și o singură bijuterie în contexte informale.

Broșele la bărbați se poartă doar în sezonul rece, pe palton, și nu pe haine casual.

Excesul de accesorii poate deveni jenant, transmitând lipsă de simplitate și de rafinament.

Brand vs. Calitate

Moda „logo-urilor" la vedere a trecut. Acum, eleganța înseamnă calitate, nu etalare. Piesele discrete, bine alese, vorbesc de la sine despre bunul gust și educație. Contextul purtării unui brand sau a unui obiect scump este esențial; ostentația poate crea discrepanțe, frustrare sau chiar respingere.

Micile detalii care fac diferența

Zâmbetul trebuie să fie discret, insinuat și nu larg (nu se arată toți dinții), mai ales în context foto profesional sau comunicare la evenimente.

Respectul pentru spațiul privat al celuilalt, pentru regulile din casă și pentru micile gesturi de politețe (servirea corectă a cafelei, comportamentul la masă, gestionarea conflictelor) construiesc o imagine civilizată, apreciată de toți.

Bunele maniere: un proces continuu

Educația nu se oprește niciodată – lectura, dialogul, autocunoașterea și deschiderea către regulile altor culturi îți permit să devii mereu mai bun. Simplitatea, naturalețea și respectul pentru celălalt rămân criteriile de bază, indiferent de vârstă, ocupație sau statut social.

Resurse recomandate

Pentru aprofundare, cartea „Bonton. Codul bunelor maniere contemporane, ca să fim mai buni și să ne înțelegem cu lumea din jur”de Elisa Motterle, apărută la editura Baroque Books este o lectură esențială. Oferă exemple din viața reală, explicații clare și soluții pentru dileme întâlnite zilnic.

”Bontonul” este „luxul cotidian“, atenția pe care trebuie să ți-o acorzi ție însuți și persoanelor dragi, dar și societății în care trăiești, ca să poți să devii cea mai bună versiune a ta într-o lume puțin mai frumoasă și mult mai sigură pe ea.

Bunele maniere, eticheta și protocolul nu sunt mofturi, ci instrumente actuale, practice și necesare pentru a reuși în societatea contemporană. Investește în educație, fii atent la context, alege calitatea în locul ostentației și nu uita: adevăratul respect se vede în gesturi mici, nu în vorbe mari.

Îți dorești o prezență de impact, relații eficiente și succes în carieră? Începe cu respectul, continuă cu educația și nu uita niciodată de puterea detaliilor.