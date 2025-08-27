Cum să fii un oaspete plăcut. Greșeli de evitat când vizitezi casa apropiaților

O vizită la prieteni sau rude ar trebui să fie un prilej de bucurie, nu de disconfort. Totuși, mici greșeli de comportament pot transforma întâlnirea într-o experiență neplăcută, atrag atenția specialiștii în etichetă.

De la intratul în casă cu pantofii murdari până la abuzul de ospitalitatea gazdei, fiecare detaliu contează atunci când ești invitat. Experții spun că respectul și discreția sunt cheia unei atmosfere plăcute, iar câteva reguli simple pot face diferența între a fi un oaspete binevenit și unul de care gazda abia așteaptă să scape.

Nu te simți „ca acasă” prea devreme

Expresia „simte-te ca acasă” nu înseamnă permisiune nelimitată. Nu muta obiecte, nu deschide frigiderul și nu urca picioarele pe mobilier fără acordul gazdei. Câteva secunde de întrebare respectuoasă pot preveni neînțelegeri, scrie Click!.ro

Evită turul necerut al casei

Unele gazde iubesc să arate fiecare colțișor al casei, altele nu. A insista pentru un tur sau a explora singur camerele poate fi perceput ca lipsă de tact și poate deranja gazda.

Cunoaște momentul potrivit pentru plecare

Petrecerea unui timp prea îndelungat este printre cele mai frecvente nemulțumiri ale gazdelor. Semnele subtile, precum gazda strângând masa sau schimbându-se în haine mai comode, indică momentul în care trebuie să spui „la revedere”.

Onestitate în fața greșelilor

Dacă ai vărsat o băutură sau ai spart un obiect, ascunderea incidentului nu face decât să înrăutățească situația. Recunoașterea imediată și discretă a greșelii este întotdeauna apreciată.

