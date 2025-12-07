Video Bolidul de 600.000 euro cu care se lăuda Dani Mocanu, primit înainte de condamnarea definitivă de 4 ani

Un videoclip publicat pe pagina pagina de Facebook a lui Dani Mocanu arată un bolid de lux condus chiar de manelist, alături de un mesaj care susține că acesta a primit de Moș Nicolae, „înainte de condamnare”, un bolid Ferrari SF90 Spider, în valoare de aproape 600.000 de euro.

„Înainte de condamnare Moș Nicolae i-a adus lui Dani Mocanu de aproape 600.000 € Ferrari SF90 spider de 1000 de cai. Sperăm cu ajutorul Lui Dumnezeu că Dani va putea cât mai curând să conducă noua lui jucărie. Sunt Romario Mocanu și de azi eu voi posta pe conturile lui de socializare”, se arată în postarea publicată de fratele său, Romario.

Imaginile arată bolidul de lux condus de manelist în perimetrul unei benzinării. Ca fundal sonor a fost aleasă o melodie de Crăciun.

Curtea de Apel din Napoli a decis amânarea pentru 16 decembrie 2025 a hotărârii privind extrădarea fraților Daniel și Ionuț Nando Mocanu în România, până când autoritățile române vor furniza detalii complete despre condițiile de detenție din unitatea penitenciară în care ar urma să fie încarcerați.

Daniel și Ionuț Nando Mocanu se află în prezent în arest la domiciliu în Italia, în locuința tatălui lor din Casola, provincia Napoli. Măsura a fost dispusă de Curtea de Apel Napoli, după ce Dani și Ionuț Nando Mocanu au fost reținuți în contextul urmăririi internaționale emise de autoritățile române.

Familia se pregătise dinainte pentru această eventualitate, tatăl lor achiziționând o casă în zona Napoli tocmai pentru a permite executarea pedepsei în regim de arest la domiciliu.

Frații Mocanu au fost condamnați definitiv în România pentru tentativă de omor, după un incident violent petrecut în august 2022, când au atacat doi bărbați, provocând uneia dintre victime o fractură de craniu. Condamnările sunt de 4, respectiv 7 ani de închisoare.

Pe 10 noiembrie, cei doi au fost reținuți în Italia, după ce România i-a dat în urmărire internațională. Condamnarea definitivă a fost pronunțată pe 6 noiembrie, dar, la momentul în care polițiștii au mers la adresa lor din Argeș pentru a pune în executare mandatele, cei doi dispăruseră deja.