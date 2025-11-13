Ce scrie presa din Italia despre manelistul Dani Mocanu: Cântărețul căutat în toată Europa pentru tentativă de omor se distra pe Lacul Garda

Dani Mocanu a schimbat două locații în Italia pentru a evita executarea pedepsei de 4 ani de închisoare pentru tentativă de omor și tulburarea liniștii publice.

Potrivit poliției din Brescia, Dani Mocanu și fratele său, Ionuț Mocanu, arestați luni lângă Napoli, se aflu în Italia de mai multe luni. Ei au locuit lângă o zonă turistică exclusivistă, Dezenzano del Garda, pe malul Lacului Garda.

Imediat după condamnarea din România, polițiștii italieni ar fi mers la apartamentul unde Dani Mocanu și fratele său s-ar fi cazat, dar aceștia au realizat că sunt urmăriți și au fugit în grabă.

Prin urmare, autoritățile italiene au extins căutările în toată țara iar cei doi au fost găsiți în localitatea Caivano, de lângă Napoli, o zonă cu aproximativ 1.500 de locuitori.

”Cei doi indivizi au fost inițial semnalizați pe Lacul Garda și apoi arestați în provincia Napoli, în urma unei anchete complexe efectuate de echipele mobile din Napoli și Brescia, împreună cu Serviciul Operațional Central, Serviciul de Cooperare Polițienească Internațională și cu ajutorul ofițerului de afaceri interne al Ambasadei României în Italia”, potrivit Brescia Today.

Dani Mocanu și fratele său au fost condamnați definitiv pentru tentativă de omor, joi, 6 noiembrie, numai că, atunci când poliţiştii s-au prezentat la domiciliul acestora din Ştefăneşti – Argeş pentru a pune în aplicare mandatele de arestare, cei doi dispăruseră deja.

Ulterior, cei doi au fost dați în urmărire internațională.