Reacția Poliției Române, după ce Dani Mocanu şi fratele său au dispărut după condamnare: „Nu au existat indicii că s-ar putea sustrage de la urmărirea penală”

Poliția Română a reacționat oficial după ce cântărețul de manele Dani Mocanu şi fratele său au dispărut înainte de a fi arestaţi, în urma condamnării definitive la închisoare pentru tentativă de omor și tulburarea liniștii publice.

Într-un comunicat transmis presei, Poliţia Română explică faptul că, înainte de pronunțarea deciziei finale, şi Dani Mocanu şi fratele său și-au respectat în totalitate măsurile preventive impuse de instanță, astfel că nu au existat indicii că ar încerca să se sustragă de la executarea pedepsei.

„Polițiștii argeșeni desfășoară activități specifice pentru depistarea a doi bărbați de 33 şi 35 de ani, din Ștefănești, condamnați la 4, respectiv 7 ani de închisoare pentru săvârșirea infracțiunilor de tentativă de omor și tulburarea ordinii și liniștii publice.

Persoanele în cauză pe durata urmăririi penale și a judecății cauzei s-au aflat sub măsuri preventive succesive (arest preventiv, arest la domiciliu și control judiciar) măsuri dispuse și menținute de către instanțele de judecată competente. Până la momentul emiterii sentinței definitive emise de Curtea de Apel, prin care a încetat de drept măsura controlului judiciar pentru cei doi bărbați, aceștia și-au respectat obligațiile impuse de instanța de judecată, astfel, nu au rezultat indicii că aceștia s-ar putea sustragere de la urmărirea penală sau de la punerea în aplicare a mandatelor de executare a pedepsei cu închisoarea.

Potrivit dispozițiilor legale în vigoare, punerea în aplicare a procedurilor specifice de depistare a persoanelor urmărite nu este posibilă anterior momentului emiterii unui mandat de executare a pedepsei închisorii, se precizează în comunicatul Poliţiei Române.

Potrivit autorităților, cei doi au la dispoziție șapte zile pentru a se preda poliției. În caz contrar, ei riscă să fie acuzaţi de infracțiunea de evadare, care se pedepsește cu închisoare între șase luni și trei ani, ce se va adăuga la pedeapsa deja stabilită.

Precizăm totodată faptul că, potrivit modificărilor legislative, din luna martie a acestui an, orice persoană care nu se predă organelor de poliție în termen de 7 zile de la pronunțarea unei hotărâri definitive de condamnare la pedeapsa închisorii săvârșește infracțiunea de evadare, pedeapsa fiind de la 6 luni la 3 ani închisoare, pedeapsa care se adaugă la pedeapsa inițială.

Totodată, cei doi bărbați au fost dați în urmărire la nivel național și internațional, în baza mandatelor de punere în executare a pedepsei închisorii. La acest moment sunt în desfășurare activități complexe, conform reglementărilor legale, în vederea depistării persoanelor în cauză și punerii în aplicare a mandatelor de executare a pedepsei închisorii”, potrivit comunicatului citat.

Aşa cum „Adevărul” a scris deja, Dani Mocanu și fratele său au fost condamnați definitiv pentru tentativă de omor, joi, 6 noiembrie, numai că, atunci când poliţiştii s-au prezentat la domiciliul acestora din Ştefăneşti – Argeş pentru a pune în aplicare mandatele de arestare, cei doi dispăruseră deja.