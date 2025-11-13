Dani Mocanu și fratele său au fost plasați în arest la domiciliu, în casa tatălui lor din Napoli

Manelistul Dani Mocanu și fratele său au fost plasați în arest la domiciliu, în Italia, în casa tatălui lor din Napoli, până la finalizarea procedurilor pentru extrădarea în România.

Cei doi vor sta în arest la domiciliu până la finalizarea procedurilor pentru extrădarea în România, potrivit surselor judiciare.

Cei doi au fost reținuți în Italia, pe 10 noiembrie, după ce România i-a dat în urmărire internațională.

„În urma cooperării polițienești internaționale dintre Poliția Română, prin Centrul de Cooperare Polițienească Internațională (IGPR) și autoritățile din Italia, în cursul zilei de astăzi, 10 noiembrie 2025, au fost localizați doi bărbați, de 35 și 33 de ani, în localitatea Casola di Napoli, provincia Napoli, Italia”, a transmis Poliția Română.

Curtea de Apel din Napoli a confirmat arestarea fraților Mocanu Daniel și Mocanu Ionuț Nando și a decis aplicarea măsurii arestului la domiciliu pentru ambii, la locuința tatălui Mocanu Viorel din localitatea Casola provincia Napoli. Următorul termen este marti, 25 noiembrie.

Dani Mocanu și fratele său au fost condamnați definitiv pentru tentativă de omor, joi, 6 noiembrie, numai că, atunci când poliţiştii s-au prezentat la domiciliul acestora din Ştefăneşti – Argeş pentru a pune în aplicare mandatele de arestare, cei doi dispăruseră deja.

Potrivit anchetatorilor, în seara de 18 august 2022, Dani Mocanu, fratele său și alți doi complici au bătut cu ranga și cu pumnii doi bărbați la o benzinărie OMV de la ieșirea din Pitești. Una dintre victime a avut nevoie de peste două luni de îngrijiri medicale, în timp ce cealaltă victimă a necesitat șase zile de îngrijiri medicale.

Din imaginile surprinse de camerele de supraveghere se poate vedea cum Dani Mocanu îl ține pe un bărbat, în timp ce fratele său îl lovește cu o bară metalică. Victima a suferit o fractură de craniu și a fost internată la Spitalul Județean Argeș.

Filmările surprinse de camerele de supraveghere arată cum Dani Mocanu îl imobilizează pe unul dintre bărbați, în timp ce fratele său îl lovește.

Deși imaginile sunt clare, manelistul a susținut că nu a participat la agresiune, ci a încercat să intervină pentru a calma conflictul.

Procurorii și partea vătămată susțin contrariul, arătând că implicarea sa a fost activă și directă.

După eveniment, Dani Mocanu a fost plasat inițial în arest la domiciliu timp de 1 an și 4 luni, apoi a rămas sub control judiciar.