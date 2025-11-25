Italia blochează extrădarea manelistului Dani Mocanu și a fratelui său: judecătorii vor să vadă cum arată închisorile din România

Curtea de Apel din Napoli a decis amânarea pentru 16 decembrie 2025 a hotărârii privind extrădarea fraților Daniel și Ionuț Nando Mocanu în România, până când autoritățile române vor furniza detalii complete despre condițiile de detenție din unitatea penitenciară în care ar urma să fie încarcerați.

Instanța italiană urmărește să verifice dacă standardele de detenție respectă normele europene și dacă transferul nu le-ar încălca drepturile fundamentale.

Judecătorii italieni au solicitat informații precise despre spațiul alocat deținuților, condițiile sanitare, accesul la asistență medicală și gradul de supraaglomerare. În lipsa acestor clarificări, instanța a considerat că nu poate lua o decizie definitivă privind predarea celor doi frați în România, potrivit Antena 3.

Dani Mocanu și fratele său se află în arest la domiciliu în Italia, la casa tatălui lor din Casola, provincia Napoli.

Măsura a fost decisă de Curtea de Apel Napoli după ce cei doi au fost reținuți, în contextul urmăririi internaționale dispuse de România.

Familia Mocanu se pregătise în avans pentru această situație, tatăl lor achiziționând o locuință în zona Napoli pentru a facilita comutarea pedepsei cu executarea la domiciliu.

Frații Mocanu au fost condamnați definitiv în România pentru tentativă de omor, după ce, în august 2022, au atacat doi bărbați, provocând unei victime fractură de craniu.

Cei doi au fost reținuți în Italia, pe 10 noiembrie, după ce România i-a dat în urmărire internațională.

Dani Mocanu și fratele său au fost condamnați definitiv pentru tentativă de omor, joi, 6 noiembrie, numai că, atunci când poliţiştii s-au prezentat la domiciliul acestora din Ştefăneşti – Argeş pentru a pune în aplicare mandatele de arestare, cei doi dispăruseră deja.

Ei sunt condamnați în România, la 4, respectiv 7 ani de închisoare pentru tentativă de omor.