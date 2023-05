Antonia recunoaște că începuse să se simtă nesigură pe ea: „Am mers și am făcut liposucție”

Antonia, vedeta despre care multă lume consideră că este întruchiparea frumuseții feminine, a recunoscut că a făcut liposucție și spune că este „mulțumită acum” de trupul său.

Are la activ trei nașteri, dar corpul său e la fel de invidiat ca în adolescență. În spatele imaginii sale impecabile stau nu doar frumusețea cu care a înzestrat-o natura și exercițiile fizice, ci și unele intervenții despre care artista nu se sfiește să vorbească.

Liposucția este una dintre soluțiile la care a apelat.

„Nici nu-mi pot aminti cum îmi arăta abdomenul înainte să am copii. Trebuie să fie drăguț să ai o talie subțire, naturală, fără vergeturi pe piele, totul neted. Dar este frumos să ai și copii, iar eu am trei deja. Este destul, sunt bine. Și doar ca să vă dau o idee de cât de obsedată și perfecționistă sunt când vine vorba despre antrenamente și mâncat sănătos, toate astea nu au fost suficiente. Am mers și am făcut liposucție și sunt mulțumită acum”, a recunoscut Antonia, pe Instagram.

Vedeta a mărturisit că schimbările fizice care au urmat celor trei sarcini au făcut-o să se simtă nesigură pe ea.

„Sunt bine, dar sunt obsedată de detalii. Asta e problema mea. Cred că odată ce corpul tău trece prin schimbări după ce naști, începi să te simți nesigură pe tine. Cred că este natural. Acum știu că unii ați spune: <<Despre ce vorbești? Arăți bine!>> Nu spun că nu arăt bine, dar a fost chinuitor. Încerc să îmi amintesc acele zile în care nu mă chinuiam, atât. Dar sunt bine. Acum știu cum să ascund aceste imperfecțiuni. Uneori mă enervează aceste vergeturi pe piele pe care le am în jurul abdomenului, dar sunt în viață și mulțumesc lui Dumnezeu că a fost doar atât”, a mai spus Antonia, pe Instagram.

Vineri, vedeta a postat pe Facebook câteva fotografii cu trupul său de invidiat.

Artista, născută pe 12 aprilie 1989, la București, s-a lansat în anul 2009 prin colaborarea cu producătorul Tom Boxer la succesul internațional al piesei „Morena”.

În 2011 s-a căsătorit cu omul de afaceri italian Vincenzo Castellano, iar împreună au o fetiță, Maya Rosario Castellano (născută la 28 august 2010). Cei doi s-au despărțit în 2013, când a început un lung proces de divorț care s-a încheiat în 2020.

În 2013, Antonia a început o relație cu artistul român Alex Velea, cu care are doi copii, Dominic (născut la 27 decembrie 2014) și Akim (născut la 7 decembrie 2016). Cei doi și-au anunțat logodna în iulie 2021.