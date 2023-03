Antonia nu-și va lăsa copiii să se uite la filmul în care joacă. Ce-a spus despre „Haita de acțiune”

Antonia a declarat că nu își va lăsa copiii să vadă noul film „Haita de acțiune”, în care a jucat rolul unei polițiste sexy.

Artista joacă în film alături de Matei Dima, Vlad Brumaru și Mugur Mihăescu. Ea are un rol principal și este o polițistă tânără, Oli, care s-a săturat de misoginismul din România.

Antonia a spus că „Alex a văzut filmul. I-a plăcut foarte mult și abia așteaptă să-l vadă din nou”. În același timp, a mărturist că nu își va lăsa copiii să se uite, deoarece e un film cu violență și limbaj licențios: „Copiilor nu pot să le arăt și dacă le arăt, le arăt așa pe sărite”

Antonia a recunoscut că a fost dificil joace acest rol, dar s-a descurcat bine până la urmă.

„A fost o provocare, mi-a fost greu, pentru că în primul rând nu am mai jucat atât de mult într-un film, dar Vlad Brumaru și Alex Bogdan mi-au făcut experiența foarte ușoară. Nu foarte, exagerez, mai ușoară. Ei sunt ca frații mei. Mi-a fost greu să fac scenele de bătaie, pentru că nu m-am luptat niciodată, mai ales să mă prefac, dar cred că mi-a ieșit bine, sper. Mi-a fost greu să fiu actriță, dar m-am bucurat. Inițial am avut emoții, mă gândeam dacă să accept sau nu și mă bucur foarte mult că am acceptat, căci mi-a plăcut foarte mult. Momentan nu mai am niciun plan. Mă focusez pe ‘Haita de acțiune’ și să vedem în viitor ce ne așteaptă”, a mărturisit Antonia, la WOWnews.

Filmul „Haita de acțiune”

Filmul, scris și regizat de Vali Dobrogeanu, este o satiră polițistă văzută prin ochii lui Aurel (Vlad Brumaru), un polițist de etnie romă aflat în prima zi de serviciu. El își dorește să fie un cetățean model și un polițist corect, dar cariera îi este pusă în pericol înainte să înceapă. Din cauza partenerului său, Denzel (Matei Dima), care îl recurutează în operațiunea lui nu prea secretă: Haita de acțiune.

Denzel este polițist la rutieră, dar el se visează în filmele americane și își dorește să rezolve cazuri complexe. Pentru că a început să scormonească unde nu trebuie, Denzel și haita lui de acțiune ajung într-un impas.