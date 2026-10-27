 „Surprize, surprize...”. Andreea Marin, pusă la zid de tineri după ce s-a plâns de pretențiile angajaților: „Deci, ție îți trebuie sclavi”/ „Hai să mai lăsăm din gândirea asta învechită!” | adevarul.ro
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„Surprize, surprize...”. Andreea Marin, pusă la zid de tineri după ce s-a plâns de pretențiile angajaților: „Deci, ție îți trebuie sclavi”/ „Hai să mai lăsăm din gândirea asta învechită!”

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Afirmațiile Andreei Marin despre tinerii care cer prea multe de la un angajator înainte să demonstreze ce pot face au stârnit un val de revoltă în mediul online.

Andreea Marin nu mai e "zâna bună" de altădată, ci antreprenoare.
Andreea Marin nu mai e "zâna bună" de altădată, ci antreprenoare. Foto: Instagram

Andreea Marin a vorbit despre experiența sa profesională în cadrul evenimentului „Permis de Antreprenor”, unde a criticat candidații care, încă de la primul interviu, vor să afle ce beneficii le oferă angajatorul, de la locul de parcare până la telefon și computer. În opinia sa, unii dintre aceștia pun prea mult accent pe condițiile oferite înainte să demonstreze că au competențele necesare pentru postul respectiv.

Pentru a-și susține punctul de vedere, fosta prezentatoare TV a povestit că, la începutul carierei, a acceptat să lucreze gratuit luni de zile, alături de alte persoane care sperau să obțină o șansă.

„Eu sunt sătulă de posibili viitori angajați care vin și te întreabă de la prima întâlnire unde își parchează mașina, ce telefon are, ce computer are, dar el nu știe să facă încă nimic. Deci, iertați-mi franchețea, dar eu știu cum am lucrat gratuit la început, luni de zile și mi s-a spus de la început: «O să lucrezi gratuit, dacă îți dorești, bineînțeles, și dintre voi toți ăștia care lucrați gratuit, rămâne unul».

Și nu că am rămas... Am tras pe brânci, am tras cu toții și cu toții am ajuns oameni pe picioarele noastre, cu business-uri în ziua de astăzi și oameni care știm ce vrem și n-am stat că muream de foame și că n-aveam de ales. Aveam de ales. Am stat pentru că voiam să dovedim ceva și am dovedit și am învățat”, a povestit Andreea Marin la Permis de antreprenor.

„Și noi suntem sătui de așa-zișii antreprenori...”

Declarațiile au ajuns pe TikTok, unde numeroși utilizatori au atras atenția că întrebările despre salariu și condițiile de muncă sunt firești, iar faptul că un candidat se află la început de drum nu înseamnă că își poate permite să lucreze gratuit.

Ce își doresc angajații de la angajatori, în funcție de generația din care fac parte

*„Deci, ție îți trebuie sclavi, nu angajați. Păi, cine vine să lucreze pe degeaba? Omul vrea să știe care sunt condițiile de muncă înainte să semneze un contract, la fel cum și tu vrei să știi ce competențe are, de-aia îți trimite CV-ul.”

* „Când le intră la unii faima la cap, încep să uite că există oameni adevărați. Cel mai tone-deaf take pe care l-am auzit în viața mea. Și poate pe tine te-au ajutat mă-ta și tac-tu când erai tânără, acu’ 200 de ani. Dar oamenii tineri nu sunt sclavi, mai ales sclavii tăi. Deci mai taie din ele”.

*„Știți de ce sunt eu sătulă? De persoane publice, care sunt pentru mulți tineri un model, care continuă să propovăduiască astfel de norme toxice în ceea ce privește munca. Mi se pare insane că suntem în 2026 și încă ni se pare super normal ca angajatul să vină cu resurse de acasă ca să-ți facă ție job-ul pentru care l-ai angajat.

Sigur, nu te obligă nimeni să faci performanță într-un domeniu. Dar poate îți dorești, și în același timp îți dorești să și mănânci, mai ales că și muncești. Sau este performanța rezervată doar pentru cei care au deja resursele să mănânce?

Tu ar trebui să muncești pe gratis pentru mine pentru că în urma acestei experiențe tu dobândești experiență și cunoștințe cu care de altfel m-aș duce într-un mormânt, dar dacă ar fi să ți le vând ție, ți le-aș vinde pe bani grei. Dar asta e, guys. În 2026, tinerii nu mai vor să mai muncească. Nu mai sunt nici ucenicii ce au fost odată. Dar nici zânele bune”.

*„Mai nou, și perioada de probă se plătește, zâna zânelor, 😡 hai să mai lăsăm din gândirea asta învechită!”

* „Doamna Andreea Marin, comunismul s-a terminat demult, acum omul are de unde alege și nu se mai pretează pe un loc neplătit, așa cum povestiți acolo ce mare favoare se făcea. Și în plus, din iunie angajatorul este obligat să spună ce salariu se dă. În afară de asta, mi se pare perfect normal să știu dacă am unde parca mașina pe criza asta de locuri, nu cred că cineva acceptă un loc de muncă unde trebuie să plătească parcare 5 lei pe oră.”

*„Îi recomanzi această muncă voluntară și fiicei tale? Și ce să vezi, unii dacă nu sunt plătiți chiar mor de foame”.

* „«Lucrați gratuit» auzi 😂😂😂. Chiria, facturile și cheltuielile strict necesare sunt tot gratis.”

* „Păi și noi ăștia, care nu avem părinți care să ne întrețină, stăm în chirie, cât ar trebui să lucrez pe gratis, doamnă Marin?”

* „Dacă ați făcut voluntariat, vi s-a spus de la început că nu veți fi plătită. Cine vine să se angajeze vine pentru salarii și pentru alte avantaje, pentru că, de cele mai multe ori, salariul este insuficient. Dacă vreți să aveți angajați trebuie să și plătiți. Sclavia a fost abolită”.

* „Un om care își cunoaște capacitățile și se respectă cere detalii.”

* „Și noi suntem sătui de așa-zișii antreprenori care cer marea cu sarea pe aproape nimic, exact așa cum dați dumneavoastră de înțeles. Mulțumim!”, sunt câteva dintre sutele de comentarii lăsate la postare.

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