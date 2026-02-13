search
„Cătăline, hai înapoi!”. Dan Negru, mesaj tranșant după scoaterea emisiunii lui Măruță din grila PRO TV: „N-a meritat schimbarea”

0
0
Publicat:

Decizia PRO TV de a scoate din grilă emisiunea prezentată de Cătălin Măruță a stârnit reacții în breaslă. Printre cei care au comentat public mutarea se numără și Dan Negru, care a transmis un mesaj critic după ce a analizat cifrele de audiență înregistrate ulterior de post.

Dan Negru are doi copii. Foto: Facebook
Dan Negru are doi copii. Foto: Facebook

Prezentatorul TV susține că schimbarea nu și-a atins scopul, iar înlocuirea producției cu seriale nu a adus rezultatele scontate.

„Am văzut știrea asta azi-dimineață… Cătăline, hai înapoi! Pro l-a înlocuit pe Măruță cu seriale. Reluarea «Jocul Cuvintelor» de după-amiază e lider de audiență, Pro nu e, iar Antena e mereu aproape, niciodată acolo. N-a meritat schimbarea”, a transmis Dan Negru.

După aproape două decenii pe post, emisiunea lui Cătălin Măruță a fost scoasă din grilă. Intervalul orar ocupat anterior de show-ul de divertisment a fost înlocuit cu două producții: serialul „La marginea lumii”, difuzat de la ora 14:00, și producția turcească „Leyla”, programată de la ora 15:00.

Dan Negru a atras atenția asupra unei probleme mai ample: pierderea constantă a publicului de televiziune. 

„Televiziunea pierde public de la an la an și pentru că ofertele de programe TV sunt tot mai slabe. Avem peste 100 de televiziuni și degeaba. Anul trecut, primele trei mari televiziuni comerciale (Pro, Kanal D, Antena 1) au avut o cotă cumulată de piață de 39,7%. Altfel spus, 39,7% dintre românii care s-au uitat la televizor au urmărit una dintre cele trei televiziuni, dintr-un total de 134 de stații”, a precizat Dan Negru.

El a subliniat că pe segmentul de știri, liderul ar fi rămas România TV, în timp ce Digi 24, Realitatea Plus și Antena 3 CNN își dispută publicul cu linii editoriale diferite.

„Breasla mea a ajuns la cel mai scăzut nivel de credibilitate”, a mai spus Negru, subliniind că încrederea publicului în televiziune a fost afectată de crizele succesive – pandemii, războaie, alegeri – dar și de trecutul marcat de propagandă și manipulare.

„Încrederea e «lipiciul» care ne ține aproape unii de alții. În România, televiziunea n-a știut să folosească acest «lipici»”, a spus Dan Negru.

Într-un mesaj publicat zilele trecute pe Facebook, Cătălin Măruță a transmis că, dincolo de succes și aplauze, „familia rămâne cel mai important sprijin”. Deocamdată, prezentatorul nu a anunțat care vor fi următorii pași în carieră.

„În viață alergăm mult după reușite, după aplauze, după «mai mult». Dar, la final de zi, liniștea vine dintr-un singur loc: familia. Succesul te poate ridica, te poate purta departe, dar familia e cea care te ține întreg. Ea e acolo când e zgomot și când e tăcere, când e lumină și când e greu. Restul sunt etape. Familia rămâne”, a scris Măruță, pe Facebook.

 „Leyla” a avut un debut ușor peste nivelul emisiunii „La Măruță” în prima zi, dar a scăzut marți la nivel național. La orașe, însă, serialul a crescut de la o zi la alta. În ambele zile, producția Pro TV a fost depășită fie de „Jocul cuvintelor” (Kanal D), fie de „Mireasa” (Antena 1), în funcție de publicul analizat.

