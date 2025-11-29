Video Adrian Minune ar putea reprezenta România la Eurovision. Fanii l-au propus, după interpretarea piesei Salcia: „Cu vocea ta câștigă sigur țara asta”

Cunoscutul interpret de manele Adrian Minune revine în atenția publicului, după ce internauții au lansat ideea că acesta ar putea reprezenta, cândva, România la Eurovision.

Discuțiile au reapărut în contextul în care România va reveni oficial la Eurovision în 2026, după doi ani de absență, anunț confirmat recent de TVR. În prezent, singurul artist care și-a manifestat clar intenția de a participa este Mihai Trăistariu, cel care a obținut în 2006 locul 4 cu piesa Tornero.

Pe rețelele sociale, aprecierile pentru Adi Minune au început după ce acesta a interpretat piesa „Salcia” de Horia Moculescu.

„De ce nu te duci Adriane la Eurovision? Cu vocea ta câștigă sigur țara asta, dacă alegi piese mai bune, nu manea”, scrie un utilizator Facebook.

Altcineva a adăugat: „Ce voce are artistul, și-a irosit ani mulți pe manele, dar are un timbru incredibil de limpede și de frumos. Adrian, unicul...”, potrivit Click!.

Horia Moculescu, impresionat de talentul manelistului: „Este o plăcere de glas!”

Interpretarea din 2023 a piesei „Salcia”, pe scena Teatrului de Revistă „Constantin Tănase”, alături de regretatul Horia Moculescu, a impresionat atât publicul, cât și pe celebrul compozitor care s-a stins din viață luna aceasta.

„Este o plăcere de glas, ne-am nimerit pe scenă, ca să vă cântăm o piesă de care nu mai scap, „Salcia”, dar asta nu înseamnă că eu am trecut la manele, iar el la muzică ușoară”. Eu am vrut să cânt „Salcia” cu Adi Minune”, declara atunci Moculescu. Adrian Minune i-a mulțumit în fața publicului: „Sunt foarte emoționat, că am ajuns să cânt cu Horia Moculescu, sărut-mâna domnului profesor!”

Marina Almășan despre șansele lui Adi Minune la Eurovision

Fosta șefă a delegației României la Eurovision, Marina Almășan, privește ideea cu scepticism, deși recunoaște talentul artistului:

„La noi e o țară de prejudecăți”, a spus ea pentru Click!.

În 2010, sub coordonarea sa, România obținea unul dintre cele mai bune rezultate din istorie: locul 3 cu „Playing with Fire”, interpretată de Paula Seling și Ovi.

Daniela Gyorfi a propus doi artiști ai genului: „Adrian Minune și Florin Salam s-ar putea înscrie. Eu l-aș trimite pe Florin Salam să facă acapella la Eurovision”, a declarat ea în podcastul lui Adrian Enache.