Mihai Trăistariu pune pe picioare o nouă afacere: „Tablourile create de mine vor ajunge pe peretele celor doritori”

Cunoscut pentru cariera sa muzicală și participările la Eurovision, Mihai Trăistariu vrea să pună pe picioare o nouă afacere. Artistul, care a studiat nu doar muzica, ci și pictura în copilărie, a început să picteze în pandemie și acum își propune să vândă tablourile realizate, alături de albumele sale și viitoarele cărți, notează Click!.

„În curând voi deschide Ementi Store. Tablourile create de mine vor ajunge pe peretele celor doritori. Se lucrează acum la site. Totul se face prin poștă. E simplu ca bună ziua”, a anunțat Trăistariu pe rețelele de socializare.

Artistul spune că pasiunea pentru pictură i-a fost insuflată de tatăl său, care a fost pictor. „În 2020, de plictiseală și de poftă, m-am apucat de pictat. Fără să-mi pun vreo secundă problema că-i fac concurență lui frate-meu, Vasile, pictorul... Era chiar în perioada pandemiei când stăteam toată ziua în casă. Am pictat (am murdărit toată casa), am scris poezii, povești, fabule etc. Vreo câteva zeci de tablouri am pictat atunci”, a spus artistul.

Contactat de Click!, solistul a dezvăluit că a realizat deja aproximativ 30 de tablouri: „Am făcut deja vreo 30 de tablouri. Tatăl meu a fost pictor, a murit când aveam 17 ani. Maică-mea a cântat și taică-miu a pictat și pe noi, când eram mici, ne obligau părinții să cântăm la pian o oră, dar și să desenăm tot o oră. Asta ca să ne formăm deja artiști. Și uite că au reușit, pentru că eu am devenit cântăreț și fratele meu, Vasile, e pictor profesionist, consacrat, cu facultate de profil terminată.”

Trăistariu povestește că a primit deja oferte pentru picturile sale, însă a refuzat să le vândă: „Când le postam în pandemie, mi-a oferit cineva pe un tablou 500 de euro! Mi-a fost atât de rușine și de milă pentru fratele meu, Vasile, care de o viață se chinuie și le vinde cu 300-400 de lei, și eu, care-s neica nimeni pe pictură, să vând cu 500 de euro?! Mi-a fost chiar jenă! Dar, lumea voia tablou de la Trăistariu!”

În paralel cu site-ul său, cântărețul pregătește și lansarea a două albume – unul de muzică pop și unul cu cântece de petrecere – dar și a primei sale cărți.

„Pregătesc și prima carte din viața mea! Vor fi mai multe pe parcurs: o autobiografie, o carte cu poezii, una cu fabule pentru copii etc. M-am jucat puțin la imprimantă... Verific tot felul de coperți, culori, modele etc”, a spus acesta.