Fani din toată lumea au umplut străzile din jurul „Live Arena” de la periferia Moscovei pentru a asista la prima ediție a concursului muzical Intervision, relansat de Rusia ca alternativă la Eurovision. 23 de artiști din țări precum China, India, Brazilia și Cuba s-au întrecut pentru faimă și pentru un premiu în valoare de 30 de milioane de ruble.

Marele câștigător a fost Duc Phuc, un cântăreț din Vietnam, care a impresionat cu o baladă cu accente tehno, acompaniată de o proiecție spectaculoasă a unei eclipse solare.

Vizibil emoționat după victorie, Duc Phuc le-a declarat reporterilor: „Sunt șocat, vă mulțumesc foarte mult… Nici nu mi-aș fi putut imagina că voi câștiga o competiție de o asemenea amploare.” Artistul a adăugat: „Este o surpriză pentru mine că am câștigat atât de mulți fani aici… Sunt foarte recunoscător tuturor telespectatorilor”.

De ce a fost relansat Intervision

Concursul a fost lansat la inițiativa președintelui Vladimir Putin, după ce Rusia a fost exclusă de la Eurovision în 2022, în urma invaziei Ucrainei. Evenimentul are un nume din epoca sovietică și se dorește o platformă de promovare a „valorilor tradiționale de familie”.

Intervision își are originea într-o competiție organizată între 1965 și 1980, ca răspuns sovietic la Eurovision. În februarie 2025, Putin a semnat decretul prin care a aprobat relansarea festivalului. „Sunt convins că acest concurs va deveni unul dintre cele mai recunoscute și îndrăgite la nivel mondial, pentru că prin dialog, respect reciproc și consolidarea încrederii între culturi, devenim mai bogați spiritual”, a transmis liderul de la Kremlin într-un mesaj video difuzat la deschiderea show-ului.

La eveniment a fost prezent și ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, care a insistat că nu există un substrat politic: „Nu urmărim niciun efect politic. Dorim ca scopul originar al unei persoane și identitatea sa să fie respectate și realizate în interacțiune liberă cu ceilalți, îmbogățindu-ne unii pe alții prin schimbul de valori spirituale”.

Un festival „anti-woke”

Concursul a adunat 23 de țări, majoritatea aliate ale Rusiei, printre care Brazilia, China, Cuba și Venezuela, dar și foste republici sovietice precum Belarus, Kârgâzstan, Tadjikistan și Uzbekistan. Deși multe melodii au avut sonorități asemănătoare cu cele de la Eurovision, evenimentul s-a distins prin interdicția oricăror simboluri LGBTQ+. Steagurile curcubeu sau alte reprezentări Pride nu au fost permise, în acord cu legislația rusă.

Regulamentul oficial precizează că scopul Intervision este „să promoveze tradițiile universale, spirituale, familiale, culturale, etice și religioase ale diferitelor națiuni”. Reprezentantul fiecărei țări a cântat în propria limbă – „spre deosebire de Eurovision, unde majoritatea pieselor sunt adesea interpretate în engleză”, au ținut să sublinieze organizatorii. Ministrul rus al Culturii, Olga Liubimova, a susținut, însă, că politica nu are legătură cu show-ul: „Competiția Intervision este despre oameni talentați, nu despre decizii politice. Este foarte important ca cel mai bun, cel mai talentat și cel mai strălucit interpret, care va cuceri inimile publicului, să câștige”.

Arabia Saudită, următoarea gazdă

La finalul spectacolului grandios, juriul l-a desemnat câștigător pe Duc Phuc din Vietnam. Tot atunci, organizatorii au anunțat că următoarea ediție a Intervision va avea loc în 2026, în Arabia Saudită.