Marți, 16 Septembrie 2025
Adevărul
Spania se alătură țărilor care amenință cu boicotarea Eurovisionului dacă Israel participă

Publicat:

Spania amenință cu boicotarea Eurovisionului de anul viitor dacă Israel va participa. Evenimentul este programat la Viena, cu semifinale pe 12 și 14 mai 2026 și marea finală pe 16 mai.

FOTO: Wikipedia
În Spania, subiectul Eurovision 2026 a ajuns la nivel guvernamental, ministrul Culturii, Ernest Urtasun, declarând într-un interviu la TVE că țara sa ar putea să se retragă din concurs.

„Nu cred că putem normaliza participarea Israelului la evenimente internaționale ca și cum nimic nu s-ar întâmpla. Nu este un artist individual care participă, ci cineva care participă în numele cetățenilor acelei țări”, şi-a justificat ministru spaniol decizia.

Oficialul a reamintit și poziția premierului Pedro Sánchez, care solicitase încă din 2024 excluderea Israelului de la Eurovision, comparând situația cu sancțiunile aplicate Rusiei după invadarea Ucrainei.

Marți, membrii consiliului de administrație al televiziunii publice RTVE au votat, cu majoritate, în favoarea boicotării competiției în cazul în care Israel se va număra printre țările participante, scrie The Guardian.

Astfel, Spania devine prima dintre cele „cinci mari” țări contributoare la Eurovision – celelalte fiind Franța, Germania, Italia și Marea Britanie – care ia o asemenea măsură ca răspuns la ofensiva Israelului în Gaza.

Decizia a fost luată în aceeași zi în care o comisie de anchetă a ONU a concluzionat că Israel comite genocid în Gaza.

Au existat deja decizii similare legate de Eurovision din partea Sloveniei, Irlandei și Țărilor de Jos.

„Concursul Eurovision a fost fondat în 1956 pentru a aduce oamenii împreună după o perioadă de diviziuni profunde și război. De la înființarea sa, muzica a fost în centrul concursului ca forță unificatoare, având ca valori fundamentale pacea, egalitatea și respectul”, se arată în comunicatul postului public olandez AVROTROS, care subliniază că „nu mai poate justifica participarea Israelului în situația actuală, având în vedere suferința umană continuă și severă din Gaza”.

Muzică

