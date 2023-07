Actrița Jamie Lee Curtis, despre lupta cu dependența de opioide: „Sunt norocoasă” VIDEO

Actrița Jamie Lee Curtis a vorbit despre parcursul ei spre o viață fără opioide într-un interviu acordat vineri în cadrul emisiunii „The Morning Joe”, difuzată la MSNBC, relatează Business Insider.

„Eram dependentă de opioide și îmi plăcea să mă simt bine", a mărturisit ea. „Și dacă fentanilul ar fi fost disponibil, la fel de ușor de procurat cum este în prezent, aș fi fost moartă”, a mai adăugat actrița, în vârstă de 64 de ani.

Fentanilul este un opioid sintetic care este de până la 50 de ori mai puternic decât heroina și de 100 de ori mai puternic decât morfina, conform Centers for Disease Control and Prevention.

Jamie Lee Curtis a mărturisit că se simte „norocoasă" că „nu a luat decizii teribile" sub influența drogurilor pe care să le „regrete" pentru tot restul vieții.

Actrița a câștigat anul acesta primul său premiu Oscar, pentru rolul din filmul „Everything Everywhere All at Once“. Ea a fost nominalizată la categoria Cea mai bună actriță în rol secundar, alături de Angela Bassett, Hong Chau, Kerry Condon și Stephanie Hsu.

Din filmografia sa amintim: „Haunted Mansion/ Casa bântuită”, „Halloween Ends/ Halloween: Sfârșitul”, „Halloween”, „Knives Out/ La cuțite” și „You Again/ Tu, din nou”.