Actrița Michelle Yeoh s-a căsătorit, după o logodnă de 19 ani. Cum a arătat marele eveniment FOTO

După 19 ani de logodnă, actrița Michelle Yeoh și logodnicul ei, fostul director al echipei de Formula 1 Ferrari, Jean Todt, au spus „Da!” în cadrul unei ceremonii romantice, organizată la Geneva. Evenimentul a fost unul încărcat de emoție, iar fanii care au primit cu bucurie vestea căsătoriei lor, mult așteptate.

Michelle Yeoh, cunoscută pentru numeroasele sale roluri memorabile în filme precum „Crouching Tiger, Hidden Dragon”, „Crazy Rich Asians” și seria TV „Star Trek: Discovery”, a împărtășit vestea cea mare, pe pagina sa de Instagram.

Actrița, în vârstă de 60 de ani, a publicat o serie de fotografii emoționante, ce au imortalizat momente prețioase, din cadrul ceremoniei de nuntă. Printre aceste imagini se regăsește o fotografie care îi prezintă pe miri în timp ce admiră verighetele.

Jean Todt, în vârstă de 77 de ani, a purtat cu mândrie costumul său albastru, în timp ce Michelle Yeoh a strălucit într-o elegantă ținută vestimentară albă, compusă dintr-o bluză din mătase și o fustă lungă cu volane.

„19 ani şi DA! Ne-am căsătorit!”, a scris celebra actriţă.

Una dintre fotografiile postate pe rețeaua de socializare are o notă nostalgică, referindu-se la rolul iconic, interpretat de actriță în filmul „Tomorrow Never Dies” din seria James Bond. În această imagine, Michelle se află pe șaua unei motociclete, iar chipul lui Jean Todt a fost montat în locul starului irlandez Pierce Brosnan.

Fotografia este însoțită de mesajul „Love Never Dies” („Dragostea nu moare niciodată”). Printre cei prezenți la eveniment s-a numărat și fostul pilot al echipei Ferrari, Felipe Massa.

6.992 de zile de logodnă

Potrivit unui mesaj publicat în programul ceremoniei, distribuit de Felipe Massa pe Instagram, Michelle Yeoh şi Jean Todt au fost logodiţi timp de 6.992 de zile înainte să se căsătorească.

„Ne-am întâlnit la Shanghai pe 4 iunie 2004. Pe 26 iulie 2004, J.T. a cerut-o în căsătorie pe M.Y. şi ea a spus 'Da!'. Astăzi, după 6.992 de zile, pe 27 iulie 2023, la Geneva, înconjuraţi de rude şi prieteni minunaţi, suntem bucuroşi să sărbătorim acest eveniment special împreună”, au precizat mirii, în acel mesaj.

Michelle Yeoh, originară din Malaezia, a lăsat o amprentă semnificativă în industria cinematografică. La începutul anului 2023, ea a devenit prima femeie din Asia care a câștigat premiul Oscar pentru cea mai bună actriță în rol principal, datorită rolului din filmul „Everything Everywhere All At Once”.

Ea urrmează să primească o stea pe Hollywood Walk of Fame din Los Angele, în 2024.

Pe lângă cariera sa în cinematografie, Michelle Yeoh este cunoscută și pentru implicarea în numeroase cauze umanitare și pentru contribuțiile semnificative aduse industriei filmului.

Jean Todt a adus contribuții semnificative în dezvoltarea motorsportului la nivel global. El a fost directorul executiv al echipei Ferrari şi a condus totodată Federaţia Internaţională de Automobilism (FIA) din 2009 până în 2021.