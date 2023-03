Oscar 2023. De ce a refuzat Jamie Lee Curtis invitația la petrecerea nominalizaților VIDEO

Actrița nu a fost prezentă la cina dată în cinstea actorilor nominalizați la Premiile Oscar 2023 dintr-un motiv întemeiat.

Jamie Lee Curtis a câștigat la 64 de ani primul său premiu Oscar, pentru rolul din filmul „Everything Everywhere All at Once“. Ea a fost nominalizată la categoria Cea mai bună actriță în rol secundar, alături de Angela Bassett, Hong Chau, Kerry Condon și Stephanie Hsu.

Ea a fost prezentă la ceremonia de premiere, dar cu câteva zile înainte a refuzat invitația la cina de gală dată în onoarea nominalizaților, dintr-un motiv întemeiat: nu-i place să se culce târziu și nu pierde niciodată nopțile.

„Nimic bun nu se întâmplă cu mine după ora 21.00“, a declarat actrița pentru The Hollywood Reporter. „O să-ți spun un secret. E o cină pentru nominalizații la Premiile Academiei, care începe la 19.30, iar eu am refuzat. De ce? Pentru că mama se culcă devreme. Nimic bun nu se întâmplă cu mine după ora 21.00. Nimic, zero!“, a declarat cu câteva zile în urmă actrița, în vârstă de 64 de ani.

Totuși, ea nu putea rata un moment atât de important cafestivitatea de premiere, mai ales că acesta a fost primul Oscar din cariera sa. Jamie Lee Curtis a fost prezentă alături de toată echipa filmului „Everything Everywhere All at Once“, marele câștigător al ediției din acest an. Colegii săi, actrița Michelle Yoh și Ke Huy Quan au fost, de asemenea, premiați pentru Cea mai bună actriță în rol principal, respectiv Cel mai bun actor în rol secundar. Regizorii lungmetrajului, Daniel Kwan și Daniel Scheinert, au fost premiați pentru regie la Premiile Oscar 2023.