A murit Steve Ellis, solistul trupei Love Affair. Starul rock avea 76 de ani

Steve Ellis, solistul trupei rock Love Affair, a murit vineri, 30 octombrie, la vârsta de 76 de ani. Moartea lui Ellis a fost anunțată de compozitorul David Courtney, care a transmis că este „îndurerat să anunțe dispariția vechiului său prieten, Steve Ellis”.

Foto: Wikipedia

Ulterior, vestea a fost confirmată și pe pagina oficială de Facebook a lui Ellis.

„Dragi prieteni, cu inima grea vă împărtășim vestea dispariției lui Steve. În urma unor complicații cauzate de o boală cronică, Steve s-a stins în liniște în seara zilei de 30 octombrie 2026, în prezența celor dragi”, se arată în mesaj.

Muzicianul Norman Beaker i-a adus un omagiu lui Ellis într-o postare pe Facebook, scriind că „a fost un prieten bun și o voce extraordinară”.

„A fost o legendă a mișcării mod, un personaj extraordinar. Ne va lipsi enorm”.

Compania BCM Entertainments Ltd i-a adus un omagiu lui Ellis, amintind de muzica și prestațiile sale memorabile la evenimentele organizate.

„Îți mulțumim pentru muzică, amintiri și momentele minunate pe care le-ai împărtășit cu noi”.

The Independent scrie că Love Affair a devenit o trupă de succes în 1967, odată cu preluarea piesei „Everlasting Love”, a lui Robert Knight, care a ajuns pe primul loc în clasamentul oficial al single-urilor din Marea Britanie.

A izbucnit însă un scandal după ce s-a aflat că membrii trupei Love Affair nu cântaseră, de fapt, pe înregistrare, partea instrumentală fiind asigurată de muzicieni de studio.

Născut în Middlesex, Ellis a părăsit Love Affair în 1969 pentru a urma o carieră solo. Ulterior, a fost solistul unor trupe precum Widowmaker și Ellis.

Într-un interviu acordat publicației The Strange Brew la începutul acestui an, el a povestit că a renunțat la industria muzicală la începutul anilor ’80, însă a fost încurajat să cânte din nou în perioada de recuperare după o accidentare.

A continuat să susțină concerte alături de diverse trupe, în săli mici din întreaga țară.

De asemenea, Ellis a confirmat că înregistrase un nou album și că se afla în etapa de mixaj, în speranța că va obține un contract de distribuție.