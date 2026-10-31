NASA a transmis unul dintre cele mai sugestive mesaje de omagiu la dispariția lui Patrick Stewart, însoțindu-l de o imagine realizată cu telescopul Hubble, în care trei galaxii conturează o formă asemănătoare navei Enterprise.

„Istoria nu va uita niciodată numele căpitanului Picard”. Foto: Arhivă/captură video

Agenția spațială americană și comunitatea științifică internațională își iau rămas-bun de la actorul Sir Patrick Stewart, interpretul legendarului căpitan Jean-Luc Picard din serialul SF „Star Trek”. Fotografia care marchează dispariția artistului britanic, realizată de telescopul Hubble, surprinde o coincidență astronomică rară, devenită simbol al explorării spațiale.

Cunoscut la nivel mondial pentru roluri legendare precum căpitanul Jean-Luc Picard din „Star Trek: The Next Generation” sau profesorul Charles Xavier din franciza „X-Men”, Sir Patrick Stewart s-a stins din viață la vârsta de 86 de ani.

Dincolo de ecrane, modul în care actorul a dat viață căpitanului de pe Enterprise a depășit granițele ficțiunii, devenind o sursă reală de inspirație pentru mulți dintre fizicienii și astronomii contemporani, astfel că dispariția sa a generat un val de mesaje de recunoștință din partea agențiilor spațiale și a cercetătorilor din întreaga lume.

Simbolul SF devenit realitate

Printre numeroasele mesaje transmise de astronauți și astronomi din întreaga lume, gestul Centrului de Zbor Spațial Goddard al NASA a transformat recunoștința într-un fenomen cosmic.

Centrul de Zbor Spațial Goddard al NASA a publicat o imagine de arhivă obținută de telescopul spațial Hubble, care surprinde trei galaxii aflate în proces de fuziune gravitațională. Structura geometrică rezultată din această coliziune seamănă izbitor cu profilul USS Enterprise, celebra navă condusă de Jean-Luc Picard dincolo de ultima limită, spaţiul, „acolo unde nimeni nu a mai fost vreodată”, cum sună genericul filmului.

Mesajul care a însoțit imaginea pe platforma X reflectă impactul cultural major al actorului asupra programelor spațiale moderne.

„Istoria nu va uita niciodată numele căpitanului Picard”, a transmis NASA Goddard pe contul său de pe platforma X. „Îți mulțumim că ai inspirat următoarea generație de exploratori.”