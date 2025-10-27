A murit Jack DeJohnette, marele toboșar american care a cântat cu Miles Davis, John Coltrane și Bill Evans

Toboșarul american Jack DeJohnette a murit duminică, 26 octombrie, la vârsta de 83 de ani, în locuința sa din Woodstock, New York.

Anunțul decesului său a fost confirmat de agențiile de presă DPA și Agerpres. Născut pe 9 august 1942 la Chicago, Jack DeJohnette și-a început drumul muzical studiind pianul de la doar patru ani, însă în liceu s-a îndrăgostit de tobe – instrumentul care avea să-l facă celebru în toată lumea.

Și-a început cariera profesională în New York, în 1966, iar talentul său l-a propulsat rapid în rândul marilor nume ale jazzului mondial.

De-a lungul carierei sale impresionante, a colaborat cu giganți ai jazzului precum: John Coltrane, Bill Evans, Miles Davis, Charles Lloyd, Keith Jarrett

Din 1970, Jack DeJohnette a devenit toboșarul casei de discuri ECM Records, una dintre cele mai prestigioase din lume în domeniul jazzului modern. A înregistrat numeroase albume în studiourile din München, între care „Special Edition” și „New Directions”, devenite repere ale jazzului internațional.

În anii ’80, a fondat celebrul Keith Jarrett Trio, alături de pianistul Keith Jarrett și basistul Gary Peacock.

Jack DeJohnette a contribuit decisiv la evoluția jazzului contemporan, fiind considerat de critici „un muzician fără limite” și un artist capabil să treacă cu ușurință între stiluri.