search
Sâmbătă, 4 Octombrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

Sean „Diddy” Combs, condamnat la peste patru ani de închisoare pentru proxenetism. Ce a spus magnatul hip-hop în fața judecătorului

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Rapperul Sean „Diddy” Combs a fost condamnat vineri la peste patru ani de închisoare pentru acuzații legate de proxenetism, judecătorul mustrându-l pe magnatul hip-hop pentru că a supus două foste iubite la ani de abuzuri, potrivit Reuters.

Sean „Diddy” Combs. FOTO: Getty Images
Sean „Diddy” Combs. FOTO: Getty Images

În vârstă de 55 de ani, Sean „Diddy” Combs a rămas impasibil la tribunalul federal din Manhattan când judecătorul federal Arun Subramanian a anunțat pedeapsa de 50 de luni la sfârșitul unei audieri de o zi.

Starul hip-hop ar putea fi însă eliberat în mai puțin de trei ani, după ce i s-a acordat o reducere a pedepsei pentru timpul petrecut în arest.

Aristul risca o pedeapsă maximă de 20 de ani de închisoare după condamnarea sa din iulie pentru două capete de acuzare privind organizare deplasării unor escorte masculine plătite peste granițele statului pentru a participa la spectacole sexuale alimentate de droguri cu prietenele lui Combs, în timp ce el înregistra videoclipuri și se masturba.

Juriul l-a achitat de acuzațiile mai grave de racket și trafic sexual, care i-ar fi putut aduce o pedeapsă pe viață.

Aceste se bazau pe acuzația procurorilor care au încercat să demonstreze în instanță că vedeta a folosit violența și amenințările pentru a constrânge două dintre prietenele sale - cântăreața de rhythm and blues Casandra Ventura și o femeie cunoscută în instanță sub pseudonimul Jane - să participe la spectacole „Freak Offs”.

„A fost o subjugare”

Deși a fost acuzat de aceste acuzații, judecătorul a spus că o pedeapsă semnificativă era justificată, având în vedere răul pe care Combs le-a cauzat-o lui Ventura și Jane.

„Instanța respinge încercarea apărării de a caracteriza ceea ce s-a întâmplat aici ca fiind doar experiențe intime, consensuale, sau doar o poveste cu sex, droguri și rock-and-roll. A fost o subjugare, care le-a determinat atât pe doamna Ventura, cât și pe Jane să se gândească să-și pună capăt zilelor”, a spus Arun Subramanian. 

Combs a pledat nevinovat, Marc Agnifilo, avocatul său, declarându-le reporterilor că va face apel împotriva sentinței, argumentând că Subramanian „a pus la îndoială verdictul juriului”.

„Nu voi mai ridica niciodată mâna asupra unei alte persoane”

Înainte ca judecătorul să pronunțe sentința, Combs și-a cerut în fața instanței scuze față de Ventura și Jane și a spus că a învățat lecția.

„Știu că nu voi mai ridica niciodată mâna asupra unei alte persoane”, a spus Combs, fondatorul Bad Boy Records, căruia i se atribuie meritele pentru ridicarea statutului hip-hop-ului în cultura americană.

Combs este una dintre cele mai proeminente figuri masculine din industria divertismentului care a ajuns în instanță pentru acuzații de infracțiuni sexuale.

„Deși nimic nu poate repara trauma cauzată de Combs, sentința pronunțată astăzi recunoaște gravitatea infracțiunilor pe care le-a comis”, a declarat Douglas Wigdor, avocatul lui Ventura, într-un comunicat.

Citește și: Sean „Diddy” Combs, găsit vinovat de transport de persoane în scopul prostituției. Rapperul a fost achitat pentru acuzațiile mai grave

Avocații lui Combs au recunoscut că acesta și-a abuzat fizic iubitele, dar au susținut că acestea au participat de bunăvoie la actele sexuale.

Potrivit acestora, pedeapsa adecvată ar fi fost de 14 luni, în timp ce procurorii au solicitat o pedeapsă de cel puțin 11 ani și 3 luni.

Amintim că printre cele mai șocante dovezi prezentate în acest proces se numără o înregistrare video din 2016, difuzată în premieră de CNN, în care Combs este surprins bătând-o cu bestialitate pe fosta sa iubită, cântăreața Cassie Ventura (38 de ani), pe un coridor de hotel din Los Angeles.  

FOTO Captură video
FOTO Captură video

Imaginile au fost surprinse de camerele de supraveghere ale hotelului, iar agentul de pază Israel Florez, primul martor al acuzării, a declarat că le-a filmat cu telefonul său de pe monitorul din camera de securitate, pentru a le arăta soției.

El a povestit că a găsit-o pe Cassie speriată, ghemuită într-un colț, cu gluga trasă pe cap. 

Cassie Ventura, în timpul mărturiei FOTO Profimedia
Cassie Ventura, în timpul mărturiei FOTO Profimedia
Citește și: „Îmi vine să vomit.” „Această decizie m-a înfuriat” - reacțiile vedetelor la verdictul în cazul solistului hip-hop Sean Diddy Combs

Videoclipul arată imagini clare cu Cassie mergând pe holul hotelului, iar la un moment dat, Combs o târăște pe podea, în plină criză de nervi. În timp ce ea încerca să intre într-un lift, el a prins-o de ceafă și a trântit-o la pământ. Apoi a lovit-o cu piciorul în timp ce zăcea nemișcată. Diddy a stat deasupra ei, a lovit-o din nou și apoi a târât-o înapoi în cameră. 

Ventura: „Mă lovea în cap, mă trântea, mă târa, mă călca dacă eram jos”

Pe 13 mai 2025, Ventura a declarat în instanță că Combs, în vârstă de 55 de ani, a forțat-o să participe la petreceri, cunoscute sub numele de „Freak Offs”, unde făcea sex cu escorte masculine în timp ce el privea.

Acestea au devenit „slujba” ei și ea a continuat să participe, deoarece se temea că Combs va face publice înregistrările video pe care le filmase cu ocazia petrecerilor, a declarat instanța.

Ventura a descris modul în care era lovită de Sean „Diddy” Combs.

„Mă lovea în cap, mă trântea, mă târa, mă călca dacă eram jos”, a spus cântăreața.

Ea a povestit că era agresată chiar și pentru cele mai mici lucruri: «Făceam o grimasă greșită și următorul lucru pe care îl știam era că primeam o palmă în față»”, a povestit ea.

Trăiam cu frica de a nu ști cine va fi el când ne trezeam dimineața”, a mărturisit Ventura.

Vedete

Top articole

Partenerii noștri

image
Un orășel din estul Germaniei a devenit laborator de testare pentru inversarea declinului populației. Cum e viața în Eisenhüttenstadt
digi24.ro
image
Opțiunea de la WhatsApp care ar trebui dezactivată de toți utilizatorii. Telefonul poate fi compromis chiar dacă e în buzunar
stirileprotv.ro
image
Cine sunt cele 5 zodii GENEROASE care sunt dispuse să te ajute când ești la nevoie și cele 3 zodii EGOISTE cărora să nu le ceri niciodată ajutorul
gandul.ro
image
Ce cred furnizorii despre prețul de 1 leu/kwh, lansat de ministrul Energiei. Laurențiu Urluescu (AFEER), apel către stat
mediafax.ro
image
Ce se întâmplă cu stadionul de 94.000.000 de euro care ar trebui construit într-unul dintre cele mai frumoase orașe din România, în plină austeritate a lui Ilie Bolojan
fanatik.ro
image
Adolescence de România. Detalii neştiute despre criminalul de 17 ani care vâna oameni cu cuțitul în Grădina Botanică. A devenit „un veritabil prădător feroce”, deşi „părinţii s-au implicat în educarea lui şi i-au oferit totul”, spun judecătorii
libertatea.ro
image
Medic demis pentru abuz sexual în Marea Britanie, liber să practice în România. Victimă: „Ar putea să le facă asta și altora”
digi24.ro
image
Colțul de rai din România pe care au pus ochii Mircea Lucescu și Gigi Becali. „Suntem dispuși să le oferim 7 hectare de parc”
gsp.ro
image
Cum l-au numit turcii pe Mihăilă, după ce a marcat cu o "rachetă" de la 55 de metri
digisport.ro
image
VIDEO Ilie Bolojan provoacă un cutremur în sistem: Premierul cere tăierea salariilor magistraților care judecă 'pe sărite'
stiripesurse.ro
image
Bărbat reținut pentru terorism, în România: Pregătea un atentat de proporții. Fabrica dispozitive explozive și se antrena să ucidă
antena3.ro
image
România, lovită de ciclon care a adus ninsori şi vijelii. Reacţia unei turiste din Namibia
observatornews.ro
image
Municipiul din România în care o garsonieră costă doar 9.000 de euro acum, în octombrie 2025
cancan.ro
image
O medaliată olimpică a încins internetul! Ce fotografii a putut să posteze
prosport.ro
image
Ce pensie ia un ofițer SRI sau un angajat al MAI la retragere. Cât primești după 20, 25 sau 30 de ani de muncă
playtech.ro
image
Afacerea dezvoltată de un fost acționar de la Dinamo! Vrea să deschidă o fabrică în România care ar putea avea un succes uriaș
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Câți bani cere Ioana, soția lui Gabi Tamaș, pentru o ședință de pilates
digisport.ro
image
EXCLUSIV: Dan Voiculescu, mărturie fără precedent la podcastul lui Mihai Morar: „Băsescu a fost cel mai virulent. Mi-a spus clar: dacă nu ești cu noi, vei face pușcărie. Și am făcut.”
stiripesurse.ro
image
Un cunoscut alpinist a murit, după ce a căzut în gol, în timpul unei transmisiuni live! Mii de fani au asistat la tragedie
kanald.ro
image
Limită de vârstă de 80 de ani pentru șoferi, în această țară. Reînnoirea permisului de conducere se închide, cu rare excepții
playtech.ro
image
Apariție neașteptată la înmormântarea Ioanei Popescu! Un bărbat apropiat din trecutul jurnalistei a venit să-și ia rămas-bun și a lăsat pe toată lumea fără cuvinte | EXCLUSIV
wowbiz.ro
image
PRIMA reacție a Marei Bănică, după ce Serghei Mizil i-a adus acuzații grave la Asia Express. Gestul urât făcut față de fostul ei partener!
romaniatv.net
image
Ninsorile și vijeliile fac prăpăd în România. ANM anunță cum va fi vremea pe 4 și 5 octombrie
mediaflux.ro
image
Colțul de rai din România pe care au pus ochii Mircea Lucescu și Gigi Becali. „Suntem dispuși să le oferim 7 hectare de parc”
gsp.ro
image
Ce s-a întâmplat cu familia Guinness și cine sunt moștenitorii din zilele noastre?
actualitate.net
image
Sfârșitul tragic al mamei Ioanei Popescu. Cunoscuta actriță a murit în 2023
actualitate.net
image
Cu câți bani l-a împrumutat Dan Voiculescu pe Adrian Sârbu pentru a deschide Pro Tv: „A pornit cu capital împrumutat” Ce relație este între cei doi?
click.ro
image
Horoscop săptămâna 3-9 octombrie. Patru zodii au noroc în dragoste, primesc bani și își schimbă destinul
click.ro
image
Fasole bătută, hummus, salată de vinete sau zacuscă? Ce recomandă Mihaela Bilic într-o dietă de slăbire: „Am un secret pentru voi”
click.ro
Prințesa Diana foto GettyImages jpg
Obiectul scandalos pe care Prințesa Diana îl introducea, în mare secret, în palat. Pur și simplu, nu se putea abține!
okmagazine.ro
Donald Trump foto Profimedia jpg
Resturi de mâncare, autobronzant și spray de păr. Mizeria de nedescris lăsată de Donald Trump în camera de la palatul britanic
clickpentrufemei.ro
Și cavaleria sovietică a defilat la parada organizată în Piața Roșie din Moscova (foto: Getty Images)
Stalin îl întreabă pe Jukov dacă va putea apăra Moscova
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Crima care a cutremurat România. Dan Antonescu, dezvăluiri cutremurătoare despre uciderea lui Ioan Luchian Mihalea: „Au venit hotărâți să-l omoare”
image
Cu câți bani l-a împrumutat Dan Voiculescu pe Adrian Sârbu pentru a deschide Pro Tv: „A pornit cu capital împrumutat” Ce relație este între cei doi?

OK! Magazine

image
Letizia nu se mai controlează nici în public! Tensiunea dintre ea și Regele Felipe e palpabilă: criza făcută la o vizită oficială

Click! Pentru femei

image
Planurile pentru viitorul lui Archie și Lilibet pun presiune pe cuplul Harry-Meghan

Click! Sănătate

image
Observi emoticonul diferit? Provocarea îți dezvăluie cât de repede poți detecta relațiile toxice!