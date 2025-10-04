Sean „Diddy” Combs, condamnat la peste patru ani de închisoare pentru proxenetism. Ce a spus magnatul hip-hop în fața judecătorului

Rapperul Sean „Diddy” Combs a fost condamnat vineri la peste patru ani de închisoare pentru acuzații legate de proxenetism, judecătorul mustrându-l pe magnatul hip-hop pentru că a supus două foste iubite la ani de abuzuri, potrivit Reuters.

În vârstă de 55 de ani, Sean „Diddy” Combs a rămas impasibil la tribunalul federal din Manhattan când judecătorul federal Arun Subramanian a anunțat pedeapsa de 50 de luni la sfârșitul unei audieri de o zi.

Starul hip-hop ar putea fi însă eliberat în mai puțin de trei ani, după ce i s-a acordat o reducere a pedepsei pentru timpul petrecut în arest.

Aristul risca o pedeapsă maximă de 20 de ani de închisoare după condamnarea sa din iulie pentru două capete de acuzare privind organizare deplasării unor escorte masculine plătite peste granițele statului pentru a participa la spectacole sexuale alimentate de droguri cu prietenele lui Combs, în timp ce el înregistra videoclipuri și se masturba.

Juriul l-a achitat de acuzațiile mai grave de racket și trafic sexual, care i-ar fi putut aduce o pedeapsă pe viață.

Aceste se bazau pe acuzația procurorilor care au încercat să demonstreze în instanță că vedeta a folosit violența și amenințările pentru a constrânge două dintre prietenele sale - cântăreața de rhythm and blues Casandra Ventura și o femeie cunoscută în instanță sub pseudonimul Jane - să participe la spectacole „Freak Offs”.

„A fost o subjugare”

Deși a fost acuzat de aceste acuzații, judecătorul a spus că o pedeapsă semnificativă era justificată, având în vedere răul pe care Combs le-a cauzat-o lui Ventura și Jane.

„Instanța respinge încercarea apărării de a caracteriza ceea ce s-a întâmplat aici ca fiind doar experiențe intime, consensuale, sau doar o poveste cu sex, droguri și rock-and-roll. A fost o subjugare, care le-a determinat atât pe doamna Ventura, cât și pe Jane să se gândească să-și pună capăt zilelor”, a spus Arun Subramanian.

Combs a pledat nevinovat, Marc Agnifilo, avocatul său, declarându-le reporterilor că va face apel împotriva sentinței, argumentând că Subramanian „a pus la îndoială verdictul juriului”.

„Nu voi mai ridica niciodată mâna asupra unei alte persoane”

Înainte ca judecătorul să pronunțe sentința, Combs și-a cerut în fața instanței scuze față de Ventura și Jane și a spus că a învățat lecția.

„Știu că nu voi mai ridica niciodată mâna asupra unei alte persoane”, a spus Combs, fondatorul Bad Boy Records, căruia i se atribuie meritele pentru ridicarea statutului hip-hop-ului în cultura americană.

Combs este una dintre cele mai proeminente figuri masculine din industria divertismentului care a ajuns în instanță pentru acuzații de infracțiuni sexuale.

„Deși nimic nu poate repara trauma cauzată de Combs, sentința pronunțată astăzi recunoaște gravitatea infracțiunilor pe care le-a comis”, a declarat Douglas Wigdor, avocatul lui Ventura, într-un comunicat.

Avocații lui Combs au recunoscut că acesta și-a abuzat fizic iubitele, dar au susținut că acestea au participat de bunăvoie la actele sexuale.

Potrivit acestora, pedeapsa adecvată ar fi fost de 14 luni, în timp ce procurorii au solicitat o pedeapsă de cel puțin 11 ani și 3 luni.

Amintim că printre cele mai șocante dovezi prezentate în acest proces se numără o înregistrare video din 2016, difuzată în premieră de CNN, în care Combs este surprins bătând-o cu bestialitate pe fosta sa iubită, cântăreața Cassie Ventura (38 de ani), pe un coridor de hotel din Los Angeles.

Imaginile au fost surprinse de camerele de supraveghere ale hotelului, iar agentul de pază Israel Florez, primul martor al acuzării, a declarat că le-a filmat cu telefonul său de pe monitorul din camera de securitate, pentru a le arăta soției.

El a povestit că a găsit-o pe Cassie speriată, ghemuită într-un colț, cu gluga trasă pe cap.

Videoclipul arată imagini clare cu Cassie mergând pe holul hotelului, iar la un moment dat, Combs o târăște pe podea, în plină criză de nervi. În timp ce ea încerca să intre într-un lift, el a prins-o de ceafă și a trântit-o la pământ. Apoi a lovit-o cu piciorul în timp ce zăcea nemișcată. Diddy a stat deasupra ei, a lovit-o din nou și apoi a târât-o înapoi în cameră.

Ventura: „Mă lovea în cap, mă trântea, mă târa, mă călca dacă eram jos”

Pe 13 mai 2025, Ventura a declarat în instanță că Combs, în vârstă de 55 de ani, a forțat-o să participe la petreceri, cunoscute sub numele de „Freak Offs”, unde făcea sex cu escorte masculine în timp ce el privea.

Acestea au devenit „slujba” ei și ea a continuat să participe, deoarece se temea că Combs va face publice înregistrările video pe care le filmase cu ocazia petrecerilor, a declarat instanța.

Ventura a descris modul în care era lovită de Sean „Diddy” Combs.

„Mă lovea în cap, mă trântea, mă târa, mă călca dacă eram jos”, a spus cântăreața.

Ea a povestit că era agresată chiar și pentru cele mai mici lucruri: «Făceam o grimasă greșită și următorul lucru pe care îl știam era că primeam o palmă în față»”, a povestit ea.

„Trăiam cu frica de a nu ști cine va fi el când ne trezeam dimineața”, a mărturisit Ventura.