Piesa „Când Rinocerii” a fost lansată de trupa Taxi, iar printre zecile de personalități care apar în videoclip se numără nume mari din lumea teatrului, literaturii, jurnalismului, dar și sportului.

Melodia este cântată de solistul Dan Teodorescu dar cu versuri rostite de fiecare dintre cele 31 de personalităţi care apar în videoclipul piesei.

Printre acestea se numără Valeriu Nicolae, Carmen Dumitrescu, Mihai Bendeac, Radu Hossu, Oana Gheorghiu, Melania Medeleanu, Florin Ristei, Radu Paraschivescu, Lora, Lucian Mândruţă, Mihai Călin, Corina Băcanu, Gelu Duminică, Emilia Popescu, Angela Gheorghiu, Mircea Cărtărescu, Natalie Ester, Cătălin Striblea, Radu Buzăianu, Ilona Brezoianu, Amalia Enache, Cornel Ilie, David Popovici, Teodor Baconschi, Oana Pellea, Andrei Ciobanu, Florin Negruţiu, Irina-Margareta Nistor, Emilia Şercan, Alex Bogdan şi Victor Rebengiuc.

"Am fost inspirat, în mod evident, de piesa de teatru Rinocerii, de Eugen Ionescu. Practic, nu sunt rinocerii mei. Drept care, pentru orice neclarităţi, sugestii sau reclamaţii, vă rog să vă adresaţi autorului piesei", a scris Dan Teodorescu pe Facebook.

"Am început acest proiect în urmă cu patru luni. În acest moment, simt nevoia să-l dedic, cu tot respectul şi toată dragostea, Republicii Moldova", a mai scris solistul.

La rândul său, soprana Angela Gheorghiu a transmis: "Minunată piesă, esenţial mesaj! Uniţi pentru o lume mai bună. Felicitări, Dan Teodorescu!"

"Uneori, arta reuşeşte să vorbescă despre ce trăim mai bine decât orice discurs. Eu nu ştiu dacă aveam ce căuta în acest videoclip (sunt complet afonă, noroc că nu m-au pus să cânt pe bune, dar mă bucur tare că Dan Teodorescu m-a invitat să fac parte dintr-un proiect curajos, alături de oameni atât de faini", a scris Oana Gheorghiu, cofondatoare Dăruieşte viaţă.