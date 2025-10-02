search
Joi, 2 Octombrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

Video Trupa Taxi a lansat melodia „Când Rinocerii”. David Popovici, printre zecile de vedete care apar în videoclip

0
0
Publicat:

Piesa „Când Rinocerii” a fost lansată de trupa Taxi, iar printre zecile de personalități care apar în videoclip se numără nume mari din lumea teatrului, literaturii, jurnalismului, dar și sportului.

Melodia este cântată de solistul Dan Teodorescu dar cu versuri rostite de fiecare dintre cele 31 de personalităţi care apar în videoclipul piesei.

Printre acestea se numără Valeriu Nicolae, Carmen Dumitrescu, Mihai Bendeac, Radu Hossu, Oana Gheorghiu, Melania Medeleanu, Florin Ristei, Radu Paraschivescu, Lora, Lucian Mândruţă, Mihai Călin, Corina Băcanu, Gelu Duminică, Emilia Popescu, Angela Gheorghiu, Mircea Cărtărescu, Natalie Ester, Cătălin Striblea, Radu Buzăianu, Ilona Brezoianu, Amalia Enache, Cornel Ilie, David Popovici, Teodor Baconschi, Oana Pellea, Andrei Ciobanu, Florin Negruţiu, Irina-Margareta Nistor, Emilia Şercan, Alex Bogdan şi Victor Rebengiuc.

Personalitățile care apar în clipul trupei Taxi
Personalitățile care apar în clipul trupei Taxi

"Am fost inspirat, în mod evident, de piesa de teatru Rinocerii, de Eugen Ionescu. Practic, nu sunt rinocerii mei. Drept care, pentru orice neclarităţi, sugestii sau reclamaţii, vă rog să vă adresaţi autorului piesei", a scris Dan Teodorescu pe Facebook.

"Am început acest proiect în urmă cu patru luni. În acest moment, simt nevoia să-l dedic, cu tot respectul şi toată dragostea, Republicii Moldova", a mai scris solistul.

La rândul său, soprana Angela Gheorghiu a transmis: "Minunată piesă, esenţial mesaj! Uniţi pentru o lume mai bună. Felicitări, Dan Teodorescu!"

"Uneori, arta reuşeşte să vorbescă despre ce trăim mai bine decât orice discurs. Eu nu ştiu dacă aveam ce căuta în acest videoclip (sunt complet afonă, noroc că nu m-au pus să cânt pe bune, dar mă bucur tare că Dan Teodorescu m-a invitat să fac parte dintr-un proiect curajos, alături de oameni atât de faini", a scris Oana Gheorghiu, cofondatoare Dăruieşte viaţă.

Muzică

Top articole

Partenerii noștri

image
Schimb de replici între premierii Poloniei și Ungariei. Tusk: „Nu răspunde, e o provocare”. Orban: „Suntem mai puternici decât Rusia”
digi24.ro
image
Cod roșu de ploi abundente în două județe, până vineri seara. Meteorologii anunță vreme severă în jumătate din țară. HARTĂ
stirileprotv.ro
image
Digi RCS-RDS a făcut ANUNȚUL începutului de octombrie. Toți abonații din România sunt vizați
gandul.ro
image
Atenție, români! România emite o nouă atenționare de călătorie pentru Italia
mediafax.ro
image
Câți bani câștigă, de fapt, românii în străinătate. Ce salariu are un șofer de camion sau un zugrav în 2025. Țările în care se trăiește cel mai bine
fanatik.ro
image
Cum o răsfățau funcționarii pe banii statului pe nepoata fostului șef SRI
libertatea.ro
image
Ce este trendul „996” din China, care amenință să se răspândească și în Europa: „Nu credem în echilibrul dintre muncă și viața privată”
digi24.ro
image
Scandal de proporții! Trump le-a dat INTERZIS în SUA, după ce s-au calificat la Mondial
gsp.ro
image
A început ”revoluția”: omul de 50.000.000 €, așteptat în România
digisport.ro
image
SURSE La Guvern s-a intrat în linie dreaptă cu un proiect crucial: Cumulul pensiei cu salariul lovește serios 'specialii'. Intră în Pachetul 3 de măsuri
stiripesurse.ro
image
Lupii preistorici înviați în laborator au împlinit un an. Cum arată acum Romulus și Remus. Fiecare cântărește peste 50 de kilograme
antena3.ro
image
Virusul care face ravagii în fermele din Europa a ajuns în România. Primul focar confirmat la Câlnic
observatornews.ro
image
Florin, livratorul de la Glovo care a emoționat o țară întreagă, declarații cu ochii în lacrimi după ce s-a strâns suma necesară pentru tratamentul iubitei
cancan.ro
image
FOTO. Andreea Bălan, fără rețineri. Cum a pozat iubita lui Victor Cornea
prosport.ro
image
Poţi obţine drept de proprietate după folosirea unui teren ani de zile?
playtech.ro
image
Care este, de fapt, secretul lui Ion Țiriac. Așa a reușit să facă o adevărată avere
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Decizia și anunțul instanței în cazul lui Ionel Ganea, la patru luni de la moartea copilului său de doi ani
digisport.ro
image
SURSE Coaliția pregătește un adevărat cutremur: Multe orașe vor deveni comune. Se taie în carne vie la angajați și cheltuieli
stiripesurse.ro
image
A murit un cunoscut antreprenor! Compania pe care o conducea a anunțat două zile de doliu
kanald.ro
image
1 leu/kWh pentru clienții casnici cu un venit mai...
playtech.ro
image
Apariție neașteptată la înmormântarea Ioanei Popescu! Un bărbat apropiat din trecutul jurnalistei a venit să-și ia rămas-bun și a lăsat pe toată lumea fără cuvinte | EXCLUSIV
wowbiz.ro
image
Ele sunt fiicele lui Ilie Bolojan. Lucia și Anda sunt două tinere foarte frumoase și deștepte. Ce meserii super bănoase au. Au terminat facultăți grele
romaniatv.net
image
Blocajul bugetar din SUA lovește și România. Baza americană de la Deveselu a rămas fără finanţare
mediaflux.ro
image
Scandal de proporții! Trump le-a dat INTERZIS în SUA, după ce s-au calificat la Mondial
gsp.ro
image
Valentin Ceaușescu, bolnav grav, cere ajutor statului pentru tratament
actualitate.net
image
Sfârșitul tragic al mamei Ioanei Popescu. Cunoscuta actriță a murit în 2023
actualitate.net
image
Adriana Bahmuțeanu s-a căsătorit civil cu George Restivan: „Din respect pentru mama, nu facem nimic. Am reprogramat nunta pentru anul viitor!”
click.ro
image
Zodia care o să plângă de fericire astăzi, 2 octombrie. Va avea parte de o surpriză de proporții
click.ro
image
Elena și Ianis Hagi și-au botezat fiul. Au ales un nume special în onoarea lui Gheorghe Hagi
click.ro
Prințesa Diana foto GettyImages jpg
Obiectul scandalos pe care Prințesa Diana îl introducea, în mare secret, în palat. Pur și simplu, nu se putea abține!
okmagazine.ro
Nicole Kidman, Keith Urban foto Profimedia jpg
Prea mult sex? Keith Urban dă de bănuit ce a putut cauza despărțirea șocantă de Nicole Kidman
clickpentrufemei.ro
Și cavaleria sovietică a defilat la parada organizată în Piața Roșie din Moscova (foto: Getty Images)
Stalin îl întreabă pe Jukov dacă va putea apăra Moscova
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Crima care a cutremurat România. Dan Antonescu, dezvăluiri cutremurătoare despre uciderea lui Ioan Luchian Mihalea: „Au venit hotărâți să-l omoare”
image
Adriana Bahmuțeanu s-a căsătorit civil cu George Restivan: „Din respect pentru mama, nu facem nimic. Am reprogramat nunta pentru anul viitor!”

OK! Magazine

image
Cu cine a fost surprinsă la Paris Brigitte, în timp ce Emmanuel Macron se afla la summit-ul danez. Cine e frumușelul din imagine

Click! Pentru femei

image
Au trecut 26 de ani și nu s-a îngrășat niciun gram! Fran Drescher din „Dădaca” arată ca la începutul serialului

Click! Sănătate

image
Obiceiul care crește riscul de a dezvolta demență la bătrânețe