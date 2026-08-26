Schimbare la vârful Pro TV: Aleksandras Cesnavicius pleacă din funcția de CEO după aproape 13 ani. Cine va prelua conducerea

Pro TV anunță o schimbare importantă în conducerea companiei: Aleksandras Cesnavicius își încheie mandatul de director general, funcție pe care a ocupat-o timp de aproape 13 ani. Începând cu 1 septembrie, poziția de CEO va fi preluată de Christian Anting, un profesionist cu o experiență de peste două decenii în industria media și digitală.

Aleksandras Cesnavicius Foto: PRO TV

„Aleksandras Cesnavicius își încheie mandatul de CEO al PRO TV. Christian Anting este numit noul Chief Executive Officer”, se arată pe pagina de Facebook a ProTV.

Potrivit ProTV, Aleksandras Cesnavicius nu părăsește compania, urmând să se implice în noi proiecte strategice la nivelul grupului, precizează grupul CME (Central European Media Enterprises),

CEO-ul CME Group, Sam Barnett, a evidențiat contribuția avută de acesta în dezvoltarea companiei, afirmând că „Aleksandras a avut o contribuţie remarcabilă la dezvoltarea PRO TV de-a lungul celor aproape 13 ani”.

Totodată, Barnett a subliniat că se bucură că experiența sa va rămâne în cadrul grupului, deoarece „va rămâne alături de CME şi va lucra la noi proiecte strategice”.

La rândul său, Aleksandras Cesnavicius a transmis un mesaj de mulțumire echipei alături de care a lucrat și a vorbit despre rezultatele obținute în ultimii ani.

„Pentru mine a fost o adevărată bucurie tot ceea ce am reușit să construim împreună la PRO TV. Am avut privilegiul de a lucra alături de o echipă extraordinară și doresc să le mulțumesc tuturor pentru încredere și pentru colaborarea excepțională de-a lungul acestor ani. Sunt mândru că am reușit să consolidăm PRO TV și să dezvoltăm VOYO, transformându-le în branduri puternice”, a declarat Cesnavicius, precizând că va începe „un nou capitol”.

Cine este noul CEO

Christian Anting, succesorul lui Aleksandras Cesnavicius, vine la conducerea Pro TV după o carieră de peste 25 de ani în televiziune, streaming și business digital. Cel mai recent, acesta a făcut parte din Consiliul de Administrație al TV3 Group din țările baltice, după ce anterior a condus grupul în calitate de CEO timp de șapte ani.

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De-a lungul carierei, Christian Anting a ocupat funcții de conducere și în cadrul TVN Group din Polonia, SBS Broadcasting, C More Entertainment, KirchGroup și Premiere, companie cunoscută în prezent drept Sky Deutschland.

Sam Barnett consideră că experiența noului CEO în transformarea și dezvoltarea afacerilor media îl recomandă pentru noua funcție. „Sunt convins că Christian, împreună cu echipa excepţională a Pro TV, va continua să construiască pe fundaţia solidă deja existentă şi va conduce cu succes compania în următorul capitol”, a declarat șeful CME.

Antonii Mangov și-a anunțat anterior retragerea din funcția de director de programe

Schimbarea de la conducerea companiei vine la scurt timp după anunțul retragerii lui Antonii Mangov din funcția de director de programe, poziție pe care a ocupat-o în ultimii șapte ani, amintește Paginademedia.ro

„După şapte ani extraordinari şi plini de satisfacţii în calitate de Director de Programe la PRO TV, am decis că a venit momentul potrivit să mă retrag din această poziţie, din motive personale şi din dorinţa de a mă concentra asupra următorului capitol din viaţa mea”, a transmis Antonii Mangov.

Jurnalistul Sorin Kosz a anunţat că se desparte ProTV

Recent, jurnalistul Sorin Kosz, redactor-şef pe zona de digital al Pro TV, a anunţat că se desparte de grupului media începând cu 1 septembrie.

„Am decis să închei din 1 septembrie etapa profesională curentă şi mandatul meu în cadrul PRO TV, după o perioadă în care am avut privilegiul de a contribui la dezvoltarea şi transformarea ecosistemului editorial digital al companiei", a scris Kosz pe Facebook , unde le-a mulţumit colegilor de la stirileprotv.ro, protv.ro şi sport.ro, dar și managerilor şi partenerilor alături de care a lucrat.

Sorin Kosz și-a exprimat convingerea că organizaţia „are toate resursele pentru a continua să îşi consolideze poziţia de lider în mass-media din România" și a adăugat că este „nerăbdător să înceapă următoarea etapă profesională", fără să explice în ce va consta următorul său proiect.