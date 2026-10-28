 Rebecca Toma, cea mai tânără ispită de la „Insula Iubirii”, dezvăluiri despre experiența din Thailanda: „Mi-a fost puțin teamă” | adevarul.ro
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Rebecca Toma, cea mai tânără ispită de la „Insula Iubirii”, dezvăluiri despre experiența din Thailanda: „Mi-a fost puțin teamă”

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Rebecca Toma, una dintre ispitele feminine din sezonul 10 al emisiunii „Insula Iubirii”, a vorbit despre experiența trăită în Thailanda, despre provocările rolului de ispită și despre relațiile pe care le-a construit în timpul filmărilor. Tânăra a povestit cum a fost să participe la show și de ce a ales să accepte această provocare.

Rebecca Toma a vorbit despre experiența trăită în Thailanda.
Rebecca Toma a vorbit despre experiența trăită în Thailanda. Foto: click.ro

Originară din Craiova, Rebecca a avut 24 de ani în timpul filmărilor, fiind cea mai tânără dintre ispitele feminine. Între timp, a împlinit 25 de ani. Nu este la prima experiență într-un reality show, după ce a participat și la sezonul al treilea al emisiunii „Casa iubirii”.

„Mi-a fost puțin teamă că poate nu fac față. Dar eu cred că m-am descurcat perfect, mai ales pentru o fată de vârsta mea”, a declarat Rebecca pentru Click!.

Tânăra a explicat că și-a dorit să participe la „Insula Iubirii” deoarece urmărește emisiunea de mai multe sezoane și voia să vadă cum s-ar descurca în rolul de ispită. În prezent, aceasta nu se află într-o relație și consideră că testul fidelității poate scoate la iveală problemele existente într-un cuplu.

„Mi-am dorit foarte mult pentru că sunt fana emisiunii «Insula Iubirii». M-am uitat cred că din sezonul doi și acum îmi doream foarte mult să văd dacă mă pot descurca și eu”, a povestit ea.

Rebecca Toma, despre atmosfera din sezonul 10

Întrebată cât de dificil a fost să ispitească participanții, Rebecca a spus că totul depinde de legătura dintre parteneri și de problemele pe care aceștia le au deja.

„Depinde cât de sudat este cuplu respectiv și dacă există probleme acolo. Eu cred că ceea ce contează foarte mult este dacă ai într-adevăr o conexiune reală cu persoana respectivă”, a explicat tânăra.

Rebecca a descris sezonul 10 drept unul intens. „Sezonul acesta a fost unul incendiar pentru că avem și dramă, și iubire, și bârfă, și distracție, și plânsete, și povești de viață”, a declarat Rebecca pentru Click!.

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