Jurnalista Christiane Amanpour va pleca de la CNN în iunie 2027, după 43 de ani în televiziune

Christiane Amanpour, una dintre cele mai cunoscute jurnaliste ale CNN și principala prezentatoare a postului pentru știrile internaționale, a anunțat că va părăsi televiziunea în iunie 2027, după 43 de ani de activitate. Jurnalista în vârstă de 68 de ani spune că se pregătește pentru noi proiecte, dar va continua să realizeze reportaje pentru CNN până la plecare.

Christiane Amanpour, una dintre cele mai cunoscute jurnaliste ale CNN. Foto: Arhivă

„După multe luni de reflecție și câteva nopți nedormite, am decis să mă despart de CNN, partenerul meu din ultimii 43 de ani extraordinari!”, a transmis Amanpour, potrivit CNN.

Amanpour prezintă din 2009 emisiunea de interviuri care îi poartă numele, difuzată de CNN International. Din ianuarie 2027, programul va avea o singură ediție pe săptămână și se va încheia în luna mai. Jurnalista va continua să călătorească și să realizeze reportaje pentru CNN până în iunie.

Președintele CNN, Mark Thompson, a spus că a discutat cu Amanpour despre decizia sa timp de mai multe luni.

„La fel ca mulți dintre colegii de la CNN care vor afla astăzi vestea, îmi pare foarte rău că pleacă, dar am ajuns să accept că acesta este momentul potrivit pentru ea, atât pe plan personal, cât și profesional”, a transmis acesta.

Thompson a descris-o drept „una dintre cele mai respectate și îndrăgite jurnaliste din lume” și a mulțumit pentru „43 de ani extraordinari de jurnalism remarcabil, loialitate și prietenie”.

Christiane Amanpour este cunoscută pentru relatările sale din zone de conflict, inclusiv din timpul războaielor din Golf, Bosnia, Rwanda, Afganistan, Ucraina și Iran.

„Împreună am luptat să descoperim faptele, dovezile și dimensiunea umană a evenimentelor, astfel încât CNN să poată transmite întotdeauna adevărul despre lume și către întreaga lume, fără teamă și fără părtinire”, a declarat jurnalista, mulțumindu-le colegilor alături de care a lucrat.

Amanpour a precizat că va continua și podcastul „The Ex Files”, realizat împreună cu fostul său soț, Jamie Rubin. Versiunea emisiunii sale difuzată de postul public american PBS, „Amanpour & Company”, se va încheia în decembrie 2026.