„Am rămas cu traumă pe viață”. Ce a pățit Maurice Munteanu la Asia Express

Maurice Munteanu și-a pierdut răbdarea în timpul unei probe de la „Asia Express”, după ce el, Raluca Bădulescu și Connie nu au reușit să găsească un loc în care să înnopteze. Cei trei au încercat să obțină cazare la un hotel, însă agentul de pază le-a cerut să plece. Refuzul l-a surprins pe Maurice, care a reacționat nervos.

Maurice Munteanu, moment tensionat la Asia Express: „Am rămas cu traumă pe viață” Foto: Instagram

Căutarea unui adăpost pentru noapte s-a dovedit mai complicată decât se așteptau concurenții. Înainte să intre în hotel, Maurice i-a sugerat Ralucăi Bădulescu să vorbească mai încet, în speranța că vor avea mai multe șanse să fie primiți.

Planul celor trei nu a funcționat. Potrivit relatării Ralucăi Bădulescu, imediat după ce au intrat în hotel, un agent de pază i-a îndrumat spre ieșire.

„Cum am deschis ușa, cum a apărut unul care stă la pază, ne-a gonit din start”, a povestit Raluca Bădulescu în emisiune, notează CanCan.ro.

Aceasta a spus că Maurice era deja iritat de încercările repetate de a găsi cazare și că ea și Connie au preferat să nu amplifice conflictul.

„Maurice oricum avea nervi pe el, nu își avea pe cine să își verse”, a relatat Raluca, adăugând că a ales să stea liniștită, deși, în alte împrejurări, ar fi intervenit.

Maurice nu și-a ascuns nemulțumirea după ce a fost trimis afară din hotel. Concurentul s-a întrebat de ce personalul nu le-a permis să rămână și a sugerat că refuzul l-a făcut să se simtă judecat.

„De ce mi-a făcut așa? [...] Adică arăt a fără bani? Explicați-mi, că am rămas cu traumă pe viață. Cum adică îmi făcea așa?”, a spus Maurice Munteanu.

După mai multe încercări, cei trei au găsit, în cele din urmă, o gazdă pentru noaptea respectivă.

În aceeași ediție, Valerie Lungu și Alex Gîlcă au reușit să găsească o soluție pentru a petrece noaptea la hotel. Un bărbat s-a oferit să le achite camera, astfel încât cei doi să se poată odihni după dificultățile întâmpinate în competiție.

Valerie s-a bucurat de condițiile de cazare, apreciind în special faptul că aveau la dispoziție o baie.

„Să îți dea Dumnezeu sănătate, că și single room e bun. Atâta timp cât avem lenjerie curată, duș cald e perfect”, a spus concurenta.