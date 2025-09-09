Video Tudor Chirilă, despre cel mai important lucru pe care l-a învățat de la mama lui, actrița și regizoarea Iarina Demian: „Asta este rău”

Tudor Chirilă a vorbit despre lecțiile esențiale pe care le-a primit în carieră de la mama sa, actrița și regizoarea Iarina Demian. De aproape două decenii, cei doi au împărtășit scena și spațiul artistic, oferindu-și reciproc sprijin și inspirație.

În rolul de actor, Tudor Chirilă subliniază că nu există libertate absolută în teatru.

„Un actor este foarte important să fie organizat. De altfel, maică-mea m-a învățat să fiu un actor riguros”, spune el pentru Viva.

Într-o industrie în care egoul joacă un rol important, actorul atrage atenția asupra riscurilor și explică importanța rolului de regizor.

„Unul dintre păcatele actorilor este că n-au destul curaj să devină regizori, dar au destul curaj cât să facă pe regizorii când sunt pe scenă, ca actori. Și asta este rău. Am învățat chestia asta, că un regizor nu-i ajutat, dacă întotdeauna are un actor care are și el 50.000 de idei pe care le mai și comunică aiurea. Cred că e foarte important să te supui unei viziuni regizorale, pe care ai acceptat-o. Dacă nu te supui, înseamnă că nu trebuia să accepți de la început”, explică Tudor, potrivit Click!

„Când ești tânăr, n-ai de ales și, cu atât mai mult, trebuie să fii organizat. Când începi să ai posibilitatea să alegi roluri, trebuie să te gândești de două ori. Dacă ai intrat într-un proiect, stai și fă-ți treaba – asta nu înseamnă să fii tăcut și să nu spui, mai ales dacă proiectul nu merge cum te așteptai. Poți să ai o voce, dar este important când ai vocea aia, cum o folosești în așa fel încât să nu prejudiciezi, de fapt, într-un final, tot proiectul”, a adăugat Tudor Chirilă.

Pentru artistul Tudor Chirilă, teatrul este „o formă de terapie”, care l-a ajutat să se vindece de foarte multe frustrări.

„Cred că pe noi toți, teatrul ne ajută să dăm niște frustrări afară din noi. Sunt multe personaje după care m-am schimbat. De exemplu, am avut personaje negative care într-o perioadă m-au făcut mai problematic – e foarte ciudat, pentru că te identifici, se produce ceva ce în psihologie se numește transfer și, de multe ori, nu e ceva care te face foarte fericit. Tu preiei foarte mult de la niște personaje care nu sunt neapărat OK. Tu le-ai dat din tine, ele ți-au dat și ele din răul lor – not good”, a completat Tudor Chirilă.