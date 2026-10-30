Mircea Badea, reacție tăioasă la adresa „Salvați Copiii” după scandalul „Insula Iubirii”. Ce a decis CNA

Organizaţia Salvaţi Copiii salută decizia Consiliului Naţional al Audiovizualului (CNA) privind emisiunea Insula iubirii de pe Antena 1. Forul audiovizual a decis că emisiunea ar trebui clasificată cu marcaj „15” şi, astfel, difuzată doar după ora 23.00. Realizatorul TV Mircea Badea a lansat un atac dur la adresa ONG-ului, punând sub semnul întrebării finanțările primite de la concurență.

Emisiunea Insula Iubirii Foto: Captură video

Consiliul Național al Audiovizualului (CNA) a somat public postul Antena 1 pentru conținutul emisiunii „Insula Iubirii”, în urma zecilor de reclamații primite privind conținutul nepotrivit pentru minori.

Show-ul tv trebuie să aibă marcajul „15” (interzis minorilor sub 15 ani) în colțul ecranului, în loc de „12” (interzis sub 12 ani) iar emisiunea trebuie mutată după ora 23:00, și nu de la ora 20:30, așa cum este difuzată în prezent, potrivit Paginademedia.ro.

Decizia a fost luată cu şapte voturi pentru şi patru împotrivă după ce Organizaţia Salvaţi Copiii a cerut CNA să verifice ora de difuzare şi clasificarea emisiunii Insula iubirii. Au mai fost sesizate scene cu nuditate, conţinut cu tentă sexuală şi limbajul participanţilor.

„Principiul interesului superior al copilului, consacrat de art. 2 din Legea nr. 272/2004 şi impus expres furnizorilor media prin art. 2 din Codul CNA, obligă inclusiv televiziunile comerciale, ale căror responsabilităţi nu dispar prin invocarea obligaţiilor părinţilor”, se arată în punctul de vedere semnat de Gabriela Alexandrescu, preşedintele executiv al organizaţiei Salvați Copiii, în reacţia trimisă site-ului Pagina de Media.

Potrivit datelor prezentate de Salvaţi Copiii, vineri, 16 octombrie, Insula Iubirii a fost urmărită, în medie, în fiecare minut, de 104.050 de copii cu vârste între 4 şi 12 ani şi de 71.850 de adolescenţi cu vârste între 13 şi 17 ani.

În ziua următoare, cifrele au fost de 90.170 de copii între 4 şi 12 ani, respectiv 60.140 de adolescenţi între 13 şi 17 ani.

Organizaţia aminteşte şi de un studiu realizat în 2025, potrivit căruia 47,5% dintre copiii cu vârste între 8 şi 14 ani consultaţi declarau că urmăreau emisiunea aproape în întregime. Dintre cei care o urmăreau, 74,7% o vizionau singuri.

Mircea Badea atacă Organizația Salvați Copiii

Realizatorul emisiunii În Gura Presei de pe Antena 3 CNN s-a dezlănţuit împotriva organizaţiei Salvaţi Copiii care a făcut una dintre cele 18 reclamaţii primite de CNA pentru Insula iubirii.

„Şi ONG-ul Salvaţi Copiii a făcut o sesizare la CNA, a zis: domne, copiii trebuie salvaţi de Insula Iubirii. Că dacă mami şi tati se uită la Insula Iubirii şi, conform audienţelor, se uită, dacă aruncă un ochi şi copilaş? Mami şi tati poate nu îl protejează pe ăla mic de Insula Iubirii, că se uită. Ei, da, hai să îl protejăm, să îi protejăm noi, Salvaţi Copiii! Deci salvaţi copiii! Chiar de alegerile părinţilor lor, să salvăm copiii, absolut! Şi m-am uitat şi eu un pic pe ONG-ul pe care îl susţin, încă o dată, şi orice fel de acţiune de salvare, să văd şi eu raportul anual de pe 2025, cine a dat bani să se salveze copiii. Şi, uite, avem aici în raportul anual 2025, sponsori... E o listă întreagă, sunt foarte mulţi sponsori, ceea ce e foarte bine, pentru că se salvează copiii. Şi avem sponsori cu sume peste 100.000 euro, la Salvaţi Copiii: Pro TV. Cum, cum, ce, cum? Deci sponsori cu sume peste 100.000 euro la ONG-ul Salvaţi Copiii, PRO TV scrie aici. Uite, vedeţi, Pro TV, cu sume peste 100.000 euro. Pro TV e postul de televiziune. Da, da, da. Ăia care, tocmai din cauza de Insula Iubirii, am arătat acum vreo 3 săptămâni - o lună, nu mai ştiu, că şi-au modificat peste noapte target-ul, ca să zică „noi nu luăm bătaie, noi câştigăm la audienţă”. Ăia sunt? Da, ăia sunt. Salvăm şi copiii? Dar trebuie salvat şi Pro TV-ul. Că şi Pro TV-ul e bun pentru copii. Uite! Când dai peste 100.000, e ceva neclar?”, a spus în emisiunea sa Mircea Badea.

Concurenți și ispite în emisiunea lui Radu Vâlcan

Cinci cupluri au acceptat testul din sezonul 10: Prințul Marco Dăscăliuc și Bianca Ghiurcă, Remi Dobre și Bianca Iotu, Nattasha Black și Laurențiu Bălăucă (Lorenzo), Ionuț Mocăniță și Claudia Ion, respectiv Marcel Andrei și Armina.

Marcel este deja cunoscut publicului „Insula Iubirii”. După ce a participat ca ispită și a devenit unul dintre personajele virale ale emisiunii, acesta revine acum în postura de concurent, alături de soția sa.

Și sezonul 10 a fost filmat în Thailanda, unde cele cinci cupluri au fost separate și au locuit alături de ispite.