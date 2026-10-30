 Mircea Badea, reacție tăioasă la adresa „Salvați Copiii” după scandalul „Insula Iubirii”. Ce a decis CNA | adevarul.ro
search
Vineri, 30 Octombrie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Adevărul Financiar Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiJocurile Adevărul 🧠

Mircea Badea, reacție tăioasă la adresa „Salvați Copiii” după scandalul „Insula Iubirii”. Ce a decis CNA

Publicat:
Ultima actualizare:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

Organizaţia Salvaţi Copiii salută decizia Consiliului Naţional al Audiovizualului (CNA) privind emisiunea Insula iubirii de pe Antena 1. Forul audiovizual a decis că emisiunea ar trebui clasificată cu marcaj „15” şi, astfel, difuzată doar după ora 23.00. Realizatorul TV Mircea Badea a lansat un atac dur la adresa ONG-ului, punând sub semnul întrebării finanțările primite de la concurență.

Insula Iubirii
Emisiunea Insula Iubirii Foto: Captură video

Consiliul Național al Audiovizualului (CNA) a somat public postul Antena 1 pentru conținutul emisiunii „Insula Iubirii”, în urma zecilor de reclamații primite privind conținutul nepotrivit pentru minori.

 Show-ul tv trebuie să aibă marcajul „15” (interzis minorilor sub 15 ani) în colțul ecranului, în loc de „12” (interzis sub 12 ani) iar emisiunea trebuie mutată după ora 23:00, și nu de la ora 20:30, așa cum este difuzată în prezent, potrivit Paginademedia.ro.  

Decizia a fost luată cu şapte voturi pentru şi patru împotrivă după ce Organizaţia Salvaţi Copiii a cerut CNA să verifice ora de difuzare şi clasificarea emisiunii Insula iubirii. Au mai fost sesizate scene cu nuditate, conţinut cu tentă sexuală şi limbajul participanţilor.

„Principiul interesului superior al copilului, consacrat de art. 2 din Legea nr. 272/2004 şi impus expres furnizorilor media prin art. 2 din Codul CNA, obligă inclusiv televiziunile comerciale, ale căror responsabilităţi nu dispar prin invocarea obligaţiilor părinţilor”, se arată în punctul de vedere semnat de Gabriela Alexandrescu, preşedintele executiv al organizaţiei Salvați Copiii, în reacţia trimisă site-ului Pagina de Media.

Potrivit datelor prezentate de Salvaţi Copiii, vineri, 16 octombrie, Insula Iubirii a fost urmărită, în medie, în fiecare minut, de 104.050 de copii cu vârste între 4 şi 12 ani şi de 71.850 de adolescenţi cu vârste între 13 şi 17 ani.

În ziua următoare, cifrele au fost de 90.170 de copii între 4 şi 12 ani, respectiv 60.140 de adolescenţi între 13 şi 17 ani.

Organizaţia aminteşte şi de un studiu realizat în 2025, potrivit căruia 47,5% dintre copiii cu vârste între 8 şi 14 ani consultaţi declarau că urmăreau emisiunea aproape în întregime. Dintre cei care o urmăreau, 74,7% o vizionau singuri.

Mircea Badea atacă Organizația Salvați Copiii

Realizatorul emisiunii În Gura Presei de pe Antena 3 CNN s-a dezlănţuit împotriva organizaţiei Salvaţi Copiii care a făcut una dintre cele 18 reclamaţii primite de CNA pentru Insula iubirii. 

„Şi ONG-ul Salvaţi Copiii a făcut o sesizare la CNA, a zis: domne, copiii trebuie salvaţi de Insula Iubirii. Că dacă mami şi tati se uită la Insula Iubirii şi, conform audienţelor, se uită, dacă aruncă un ochi şi copilaş? Mami şi tati poate nu îl protejează pe ăla mic de Insula Iubirii, că se uită. Ei, da, hai să îl protejăm, să îi protejăm noi, Salvaţi Copiii! Deci salvaţi copiii! Chiar de alegerile părinţilor lor, să salvăm copiii, absolut! Şi m-am uitat şi eu un pic pe ONG-ul pe care îl susţin, încă o dată, şi orice fel de acţiune de salvare, să văd şi eu raportul anual de pe 2025, cine a dat bani să se salveze copiii. Şi, uite, avem aici în raportul anual 2025, sponsori... E o listă întreagă, sunt foarte mulţi sponsori, ceea ce e foarte bine, pentru că se salvează copiii. Şi avem sponsori cu sume peste 100.000 euro, la Salvaţi Copiii: Pro TV. Cum, cum, ce, cum? Deci sponsori cu sume peste 100.000 euro la ONG-ul Salvaţi Copiii, PRO TV scrie aici. Uite, vedeţi, Pro TV, cu sume peste 100.000 euro. Pro TV e postul de televiziune. Da, da, da. Ăia care, tocmai din cauza de Insula Iubirii, am arătat acum vreo 3 săptămâni - o lună, nu mai ştiu, că şi-au modificat peste noapte target-ul, ca să zică „noi nu luăm bătaie, noi câştigăm la audienţă”. Ăia sunt? Da, ăia sunt. Salvăm şi copiii? Dar trebuie salvat şi Pro TV-ul. Că şi Pro TV-ul e bun pentru copii. Uite! Când dai peste 100.000, e ceva neclar?”, a spus în emisiunea sa Mircea Badea.

Concurenți și ispite în emisiunea lui Radu Vâlcan

Cinci cupluri au acceptat testul din sezonul 10: Prințul Marco Dăscăliuc și Bianca Ghiurcă, Remi Dobre și Bianca Iotu, Nattasha Black și Laurențiu Bălăucă (Lorenzo), Ionuț Mocăniță și Claudia Ion, respectiv Marcel Andrei și Armina.

Marcel este deja cunoscut publicului „Insula Iubirii”. După ce a participat ca ispită și a devenit unul dintre personajele virale ale emisiunii, acesta revine acum în postura de concurent, alături de soția sa.

Și sezonul 10 a fost filmat în Thailanda, unde cele cinci cupluri au fost separate și au locuit alături de ispite. 

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
„Nu mai provocați Rusia”: Solicitarea fermă a Pentagonului către oficialii din Europa
digi24.ro
image
Sindicaliștii feroviari critică rectificarea bugetară: „Mergeți cu trenul București - Satu Mare înainte să decideţi bugetele”
stirileprotv.ro
image
Laura Codruța Kovesi își termină astăzi mandatul la Parchetul European, după 7 ani. Cele mai răsunătoare dosare au fost la periferia Europei. Niciun dosar cu nume grele în Germania sau Franța
gandul.ro
image
Colectiv, la 11 ani de la tragedie: „Aveți grijă de voi, nici anul acesta nu avem spitale”
mediafax.ro
image
Salariul lunar pentru care Florin Răducioiu a bătut palma cu Dinamo! Ce funcție va ocupa în conducerea clubului: „Vrem să profităm de experiența lui”
fanatik.ro
image
Cum a rămas Armata fără 300 de mii de metri pătrați de teren și construcții pe care se află un turn de comunicații strategice și cum mai ajunge astăzi la acesta
libertatea.ro
image
Cum au dispărut cei 700.000 de euro confiscați pe aeroportul Otopeni. Bancnotele, înlocuite cu coli de hârtie
digi24.ro
image
Drama fratelui lui Steffi Graf: e vagabond și trăiește într-un tunel de drenaj în Las Vegas! Face acuzații aiuritoare la adresa lui Andre Agassi: „I-a plăcut să lovească”
gsp.ro
image
Japonezilor nu le vine să creadă ce a putut să facă Elena Rybakina
digisport.ro
image
„Am nevoie de ajutor”. Mesajul alarmant al tatălui lui Lamine Yamal care a pus pe jar fanii Barcelonei
click.ro
image
Misterul celor 700.000 de euro furați din Vama Otopeni. Cine e femeia care a venit din Dubai cu un avion privat și valize pline cu bani
antena3.ro
image
Salariul şefului Deloitte pentru EMEA (Europa, Middle East, Africa), a crescut cu 45%, după ce compania a concediat 1.000 de angajaţi. Remuneraţia sa este de 93 de ori mai mare decât salariul median din firmă
zf.ro
image
Satul cu 1.500 de locuitori unde un apartament de 55 mp costă 16.000 de euro. Tinerii lasă Capitala pentru el
observatornews.ro
image
I-am aflat tariful Mirei de la Insula iubirii 2026. Pentru doar 16 euro...
cancan.ro
image
Pensionarii, îmbătați cu apă rece. S-au alocat 3 miliarde lei la „pensii”. De ce banii nu merg la indexări?
newsweek.ro
image
„Fabuloasă ca de obicei”. Raluca Zenga a încins atmosfera cu imaginile în costum de baie din cea mai recentă vacanță
prosport.ro
image
Orașele din România în care populația îmbătrânește cel mai repede. Ce se întâmplă când pensionarii ajung să domine un municipiu
playtech.ro
image
Andrei Cordea, salariu de 1 milion de euro! Ofertă oficială pentru starul lui CFR Cluj
fanatik.ro
image
Guvernul Luca Niculescu poate cădea în câteva luni: „Situația politică va fi dinamică”
ziare.com
image
Câți bani avea, de fapt, MM Stoica în geaca aruncată pe stadion și prinsă de un fan
digisport.ro
image
Fiica lui Bruce Willis, videoclip tulburător care a stârnit controverse: „Păstrați aceste amintiri private”
click.ro
image
Robert Sighiartău: Sunt adeptul introducerii AUR la guvernare
cotidianul.ro
image
Cum arată casa în care locuiește Roxana Vancea. Locuința seamănă cu una londoneză. Cât de armonios a combinat totul. Mai rar vezi la cineva așa / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
Horoscop 30 octombrie 2026. Vinerea în care se trage linie! Cine încheie luna în avantaj și ce zodii au parte de un weekend cu peripeții
mediaflux.ro
image
Schimbare istorică în Serbia: Lista Studenților, cu legendarul Dejan Bodiroga în componență, a câștigat alegerile parlamentare!
gsp.ro
image
Povestea reală a Cristelei Georgescu. Cine este, până la urmă, soția lui Călin Georgescu
actualitate.net
image
Viața neștiută a Laurei Codruța Kövesi. Două căsnicii, un divorț și marele regret al femeii care a ajuns să conducă Parchetul European
actualitate.net
image
Regulile stricte pe care Ion Dichiseanu i le impunea fiicei sale la petreceri! Ce făcea actorul în toiul nopții
click.ro
image
Cine este românca celebră care vrea să aducă Balul Prinților și Prințeselor de la Monaco la Iași. Ce spune Cătălin Botezatu despre ea
click.ro
image
Dani Oțil, mesaj ironic pentru educatori înainte de Halloween: „De ce le dați copiilor taskuri pe care nu pot să le facă?”
click.ro
Regele Ferdinand VII al Spaniei profimedia 0137237434 jpg
Legenda celui mai dotat rege din istorie. Avea nevoie de un dispozitiv special pentru a-și consuma căsătoria
okmagazine.ro
Regele Carol I și Regina Elisabeta Casa Regală jpg
Scandalul sexual de la Peleș. Domnișoarele de onoare ale Reginei Elisabeta, în centrul polemicii care a aprins Curtea
okmagazine.ro
Cercetări pe malul Dunării
O reședință luxoasă, de 4.500 de metri pătrați, descoperită într-o fortăreață romană de pe malul Dunării
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS

Click!

image
Laura Cosoi și-a luat familia și a plecat la casa Adelei Popescu! Ce au făcut vedetele la Șușani
image
Regulile stricte pe care Ion Dichiseanu i le impunea fiicei sale la petreceri! Ce făcea actorul în toiul nopții

OK! Magazine

image
Petrecerea scandaloasă a Prințesei Grace Kelly, unde zodia decidea cine trece de ușă! Nu s-au admis decât... Scorpionii