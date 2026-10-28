 Organizația Salvaţi Copiii a reclamat Emisiunea „Insula iubirii” la CNA. Câți copii se uită la show fără un adult alături | adevarul.ro
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Organizația Salvaţi Copiii a reclamat Emisiunea „Insula iubirii” la CNA. Câți copii se uită la show fără un adult alături

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Organizaţia Salvaţi Copiii a cerut CNA să verifice ora de difuzare şi clasificarea emisiunii Insula iubirii. Au mai fost sesizate scene cu nuditate, conţinut cu tentă sexuală şi limbajul participanţilor.

Emisiunea „Insula iubirii”
Emisiunea „Insula iubirii” Foto: captură video Insula Iubirii Facebook

Consiliul Național al Audiovizualului a vizionat marți mai multe ore din emisunea Insula Iubirii, după ce a primit zeci de reclamaţii de la telespectatori şi chiar şi de la organizaţia Salvaţi copiii pentru conţinutul nepotrivit promovat de emisiunea de pe Antena 1. 

Salvaţi Copiii a contestat difuzarea sezonului 10 de la ora 20:30, cu marcajul 12+, şi a cerut verificarea respectării unei măsuri dispuse de CNA în 2025.

„Organizaţia a invocat somaţia publică emisă de CNA la 15 octombrie 2025, când postul Antena 1 fusese sancţionat pentru nerespectarea regulilor privind ora de difuzare a emisiunii. Potrivit organizaţiei, măsura de anul trecut a avut în vedere aspecte precum consumul de alcool şi droguri, nuditatea, reprezentarea sexualităţii, limbajul, psihologia personajelor şi reperele morale oferite copiilor şi adolescenţilor”, potrivit Pagina de Media.

În sesizare este invocată şi o cercetare realizată de Salvaţi Copiii în toamna anului 2025, pe un eşantion de 400 de copii cu vârste între 8 şi 14 ani. Potrivit datelor prezentate de organizaţie, 47,5% dintre respondenţi urmăris­eră Insula iubirii, iar aproximativ 74,7% dintre copiii care urmăreau emisiunea o făceau fără un adult alături.

Concurenți și ispite în emisiunea lui Radu Vâlcan

Cinci cupluri au acceptat testul din sezonul 10: Prințul Marco Dăscăliuc și Bianca Ghiurcă, Remi Dobre și Bianca Iotu, Nattasha Black și Laurențiu Bălăucă (Lorenzo), Ionuț Mocăniță și Claudia Ion, respectiv Marcel Andrei și Armina.

Marcel este deja cunoscut publicului „Insula Iubirii”. După ce a participat ca ispită și a devenit unul dintre personajele virale ale emisiunii, acesta revine acum în postura de concurent, alături de soția sa.

Și sezonul 10 a fost filmat în Thailanda, unde cele cinci cupluri au fost separate și au locuit alături de ispite. 

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