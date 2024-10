Ionuț Dolănescu a vorbit despre sănătatea Mariei Ciobanu, după ce s-a întors în țară: „E strigător la cer să se anunțe moartea ei”

Maria Ciobanu și soțul ei s-au întors în România, după ce mai mulți ani au trăit în America. Fiul ei, Ionuț Dolănescu, a vorbit despre starea de sănătate a artistei. Cu mândrie, acesta a mai spus că fata sa a moștenit timbrul vocal al bunicii.

Ionuț Dolănescu, fiul inegalabililor soliști Maria Ciobanu și Ion Dolănescu, a infirmat zvonurile că mama sa ar fi grav bolnavă sau pe moarte.

„Aș dori să menționez că mama este bine, sănătoasă, mulțumim Domnului că are mintea întreagă, este lucidă, mobilă, are 87 de ani, nu sunt puțini ani. Este strigător la cer să se anunțe moartea Mariei Ciobanu, nu sunt de acord cu aceste zvonuri, care induc publicul în eroare. Ea va mai rămâne în România. Nu știu când se va întoarce în America, recent a venit sora mea din Los Angeles, cred că a vrut să o ia pe mama înapoi, săptămâna viitoare vor decide ce și cum. Iar în luna noiembrie voi pleca și eu peste Ocean, sunt și cetățean american, dețin acolo și o proprietate”, a declarat Ionuț Dolănescu, exclusiv pentru Click!.

Maria Ciobanu a cântat la Festivalului „Ion Dolănescu”

Ionuț Dolănescu a mai vorbit și despre prezența mamei sale, la Festivalul „Ion Dolănescu”, unde a fost numită președintele onorific al juriului.

„A fost încântată, i-a admirat și pe cei doi copii ai mei, pe fiica și pe fiul cel mic, care au moștenit vocea bunicilor. Iar mama, în încheierea festivalului, a urcat alături de mine, pe scenă, pentru a interpreta o piesă împreună. Ea nu va susține un concert, în România, cel puțin, deocamdată, nu are nimic în plan. La festival am vrut să o readucem în fața publicului, pentru că este o artistă atât de iubită în România. Tuturor ne-a fost dor de vocea ei”, a mai spus Ionuț Dolănescu.

Fiica lui Ionuț Dolănescu a moștenit vocea Mariei Ciobanu

Iar acesta e tare mândru că Ioana Maria și Iancu, copiii lui, au moștenit talentul artistic din familie, fiind mari iubitori de muzică populară. Micuții au fost aplaudați, după recitalurile susținute pe scenă la recenta ediție a Festivalului de muzică populară „Ion Dolănescu”, eveniment desfășurat la Târgoviște.

„La acest eveniment, am vrut să-mi scot și copiii pe scenă, dacă tot au și ei acest drag de a cânta. Fiica mea, Ioana Maria, este olimpică la vioară, dar îi place să și cânte, toată ziua ascultă piesele de muzică populară are Mariei Ciobanu. În plus, i-a moștenit și timbrul vocal. Iar fiul cel mic, Iancu, pe care ieri l-am serbat, de ziua lui, are o voce suavă și plină de sensibilitate, ca a bunicului Ion Dolănescu. Au fost aplaudați, spectatorii i-au primit cu căldură, au avut succes”, a mai declarat acesta, pentru sursa citată.

Încântată de vizita în România, după o absență de cinci ani, Maria Ciobanu a făcut mai multe declarații.

„Mă simt bine și în America, dar cel mai bine mă simt în România, acasă la mine. Mă bucur că au venit și ei și sunt fericită că sunt cu ei lângă mine… Mă rog la Dumnezeu să mi-i țină sănătoși (n.r. pe copii și pe nepoți), dar și pe mine, cât o mai vrea El.Dumnezeu a fost bun cu noi că ne-a dat așa copii talentați, cu aptitudini muzicale și mă bucur de ei și îi mulțumesc bunului Dumnezeu.Îi mulțumesc lui Dumnezeu că mi-a dat așa copii și nepoți”, a declarat Maria Ciobanu, la Știrile Antena Stars.

Maria Ciobanu și soțul ei, Mircea Cîmpeanu, s-au întors, recent, în România, așa cum și-a dorit artista.