Tragedie și canibalism. Povestea accidentului aviatic din 1972, prezentată într-un nou film VIDEO

Povestea cutremurătoare a unui accident aviatic petrecut în 1972 în Anzii Cordilieri, în care supraviețuitorii au fost nevoiți să recurgă la canibalism, va fi prezentată în detaliu într-un film care va putea fi văzut pe platforma de streaming Netflix, relatează Daily Mail.

În luna octombrie a anului 1972, zborul 571 al Forțelor Aeriene uruguayene, care a decolat din Montevideo, Uruguay, cu destinația Santiago, Chile, s-a prăbușit în Munții Anzi, la aproape 4.000 de metri altitudine.

Acum, un nou film Netflix, „Society of Snow”, va fi lansat joi, 4 ianuarie, și va spune povestea sfâșietoare a incidentului aviatic. Pelicula a fost filmată la locul real al prăbușirii, la peste 3.000 de metri deasupra nivelului mării.

În anul 1972, doar 33 din cei 45 de pasageri au supraviețuit inițial impactului, însă au fost nevoiți să se hrănească cu cei dragi pentru a rămâne în viață în așteptarea salvatorilor. Doi dintre aceștia, Robert Canessa și prietenul său, Nando Parrado, au mers pe jos zile în șir de-a lungul muntelui pentru a găsi ajutoare.

Cei doi au vorbit despre calvarul trăit de nenumărate ori. Ei și-au amintit momentul în care au decis să părăsească locul în care s-a prăbușit avionul pentru a căuta ajutoare.

„S-ar putea să mergem spre moarte, dar prefer să merg să îmi întâlnesc moartea decât să aștept ca ea să vină la mine”, i-a spus Parrado lui Canessa în timp ce se aflau în vârful muntelui.

„Tu și cu mine suntem prieteni, Nando. Am trecut prin atât de multe. Acum, hai să murim împreună”, a răspuns Canessa.

Pe lângă condițiile de frig năprasnic, cei doi aveau un echipament improvizat pentru a se încălzi. În momentul în care au reușit să primească ajutor și salvatorii au ajuns la locul accidentului, doar 16 pasageri mai erau în viață.

„Frământări sufletești”

În cartea sa, „I Had to Survive: How a Plane Crash in the Andes Inspired My Calling to Save Lives”, Canessa a vorbit despre decizia cruntă pe care a trebuit să o ia la doar 19 ani, aceea de a recurge la canibalism.

El a povestit că el și alți supraviețuitori tăiau carnea de pe cadavre „în mijlocul multor chinuri și frământări sufletești", în timp ce speranțele lor de a fi salvați se micșorau drastic.

„Am pus deoparte fâșiile subțiri de carne înghețată pe o bucată de tablă. Fiecare dintre noi și-a consumat în cele din urmă bucata când a putut suporta”, a scris el.

Canessa, care acum are 70 de ani, este un cardiolog pediatru uruguayan care ia parte la reuniunile anuale cu alți supraviețuitori ai accidentului și cu familiile acestora.

Recent, el a vorbit în cadrul emisiunii Today Show despre hotărârea de a se hrăni cu alți oameni: „M-am gândit că, dacă voi muri, voi fi mândru că trupul meu va fi de folos altcuiva".

De asemenea, un alt film, „Alive/Supraviețuitorii”, a fost realizat după cunoscutul accident în 1993, dar, spre deosebire de acesta, „Society of Snow” a fost filmat exact în locul în care s-a întâmplat totul.

„Am filmat la peste 3.000 de metri, exact în același loc în care s-a prăbușit avionul, în aceeași perioadă a anului”, a spus regizorul J.A. Bayona pentru Today.

Canessa a spus pentru People că i-a fost greu să vizioneze cel mai recent film, deoarece a fost „cufundat din nou în acel loc".

„M-am întors la fuzelaj”, a adăugat Canessa.

Pasagerii supraviețuitori au creat un adăpost improvizat în fuzelajul sau structura principală a avionului prăbușit. În prima noapte, cinci pasageri au murit din pricina condițiilor meteo, iar cei care au trecut de prima noapte au rămas cu puțină mâncare sau chiar deloc.

„A doua șansa la viață”

Conform Fox New, tot ce au putut mânca pasagerii au fost opt batoane de ciocolată, o conservă de midii, câteva curmale, migdale, trei borcane mici de gemuri, prune uscate și bomboane. În plus, aceștia au avut la dispoziție și câteva sticle de vin.

În biografia lui Parrado, el a dezvăluit că a mâncat o singură migdală acoperită cu ciocolată în decurs de trei zile.

Supraviețuitorii au aflat curând că operațiunile pentru a-i găsi au fost abandonate în prima săptămână, după ce au reușit să facă să funcționeze un mic radio cu tranzistori din avionul distrus.

În primele 17 zile ale mult așteptatei salvări, o avalanșă a lovit avionul deja distrus și a provocat moartea a încă opt pasageri.

Cei care au supraviețuit avalanșei au rămas blocați într-un spațiu mic, alături de cadavre, timp de trei zile. Canessa a dezvăluit că în acest timp au recurs la devorarea pasagerilor morți.

Canessa și Parrado au decis apoi să se aventureze în imensul veșmânt alb al muntelui, în încercarea de a obține ajutor.

Fără aproape niciun echipament de protecție împotriva vremii geroase, au dat peste un grup de chilieni care i-au ajutat să fie salvați de Forțele Aeriene chiliene.

„Mi s-a dat a doua șansa la viață”, a declarat Canessa pentru un post german în 2022.