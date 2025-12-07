Un român a bătut două tinere care se sărutau într-un tramvai din Bremen. Una dintre victime a leșinat

Scene șocante au avut loc într-un tramvai din Bremen. Un bărbat de 25 de ani, cetățean român, a atacat două tinere de 18 și 19 ani, care se sărutau. Una dintre victime a leșinat în urma loviturilor, iar agresorul a fost reținut de poliție.

Potrivit poliției, cele două tinere se aflau într-un tramvai de pe linia 8, la scurt timp după ora 23:00, în stația Haferkamp, în drum spre gara centrală, scrie BILD.

„Când cele două s-au sărutat, bărbatul de 25 de ani s-a apropiat de ele și le-a insultat folosind injurii cu caracter homofob”, a spus Franka Haedke, purtătoare de cuvânt a poliției.

Conflictul a escaladat rapid. A urmat un schimb de replici, în timpul căruia „bărbatul le-a lovit pe femei pe neașteptate cu pumnul în față”, a explicat Haedke.

Una dintre victime, în vârstă de 18 ani, s-a prăbușit inconștientă pe podeaua tramvaiului, iar atacatorul a continuat agresiunea, lovind-o cu piciorul în abdomen.

Intervenția rapidă a polițiștilor care patrulau zona gării centrale a oprit atacul.

„Polițiștii au oprit tramvaiul și au imobilizat agresorul”, a adăugat purtătoarea de cuvânt.

Bărbatul a fost dus la secția de poliție, iar cazul este investigat de poliția judiciară pentru vătămare corporală gravă.

În plus, Statutsschutz, responsabil pentru infracțiunile motivate de ură, a preluat ancheta.

„Statutsschutz investighează acum cazul ca infracțiune motivată de ură”, a concluzionat Franka Haedke.