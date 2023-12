„Barbie“ ajunge pe HBO Max. De când va putea fi văzut filmul cu cele mai mari încasări din acest an

Filmul BARBIE (Warner Bros. Pictures) ajunge pe HBO Max pe 15 decembrie. A debutat în cinematografe pe 21 iulie și a doborât recorduri, fiind lansarea globală cu cele mai mari încasări din istoria de 100 de ani a studioului.

De la scenarista și regizoarea nominalizată la Oscar Greta Gerwig (Little Women, Lady Bird), BARBIE îi are în rolurile principale pe Margot Robbie (Bombshell, I, Tonya, Promising Young Woman și Saltburn) și Ryan Gosling (La La Land, Blade Runner 2049) în rolul lui Barbie și Ken, alături de America Ferrera (Superstore, How to Train Your Dragon), Kate McKinnon (Bombshell, Saturday Night Live), Michael Cera (Scott Pilgrim vs. the World, Juno), Ariana Greenblatt (Avengers: Infinity War), Issa Rae (Insecure - HBO), Rhea Perlman (I'll See You in My Dreams, Matilda) și Will Ferrell (Anchorman, Talladega Nights).

Filmul îi mai are în distribuție pe Ana Cruz Kayne, Emma Mackey, Hari Nef, Alexandra Shipp, Kingsley Ben-Adir, Simu Liu, Ncuti Gatwa, Scott Evans, Jamie Demetriou, Connor Swindells, Sharon Rooney, Nicola Coughlan, Ritu Arya, cântăreața și compozitoarea Dua Lipa, câștigătoare a unui premiu GRAMMY, și Helen Mirren, laureată a unui premiu Oscar.

Coloana sonoră a filmului BARBIE a fost, de asemenea, nominalizată la 11 premii GRAMMY la șapte categorii, patru dintre cele cinci titluri nominalizate la categoria "Cel mai bun cântec scris pentru media vizuală" apărând pe coloana sonoră oficială a filmului.