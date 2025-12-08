search
Luni, 8 Decembrie 2025
Amenda pentru platforma lui Musk, un test de forță UE–SUA. Analiza unui profesor de drept: „Un moment de ruptură”

Publicat:

Amendarea platformei X - deținută de Elon Musk - cu 120 milioane euro de către Comisia Europeană reprezintă un moment de ruptură între UE și SUA, susține avocatul și profesorul de legislația afacerilor, Ciprian Păun. El crede că decizia a fost o greșeală care va avea consecințe nefaste.

Elon Musk a reacționat dur la amenda primită. FOTO: Getty Images
Elon Musk a reacționat dur la amenda primită. FOTO: Getty Images

Ciprian Păun, avocat și profesor de legislație a afacerilor la Universitatea Babeș-Bolyai, analizează amenda de 120 de milioane de euro primită de platforma X, deținută de Elon Musk.

UE lovește platforma X cu o amendă de 120 de milioane de euro — iar reacția dură a Washingtonului deschide un nou front al tensiunilor transatlantice. Decizia Comisiei Europene de a sancționa platforma X cu 120 de milioane de euro pentru încălcarea prevederilor Digital Services Act (DSA) reprezintă mai mult decât o simplă măsură administrativă. Este un semnal politic. Un moment de ruptură. Un avertisment că regulile europene privind transparența, protecția utilizatorilor și responsabilitatea platformelor digitale nu sunt negociabile”, arată avocatul.

El susține că ținta aleasă pentru prima sancțiune majoră aplicată în baza DSA nu este întâmplătoare: „O platformă globală, consolidată în ecosistemul american al libertății de exprimare, aflată constant în centrul dezbaterilor privind reglementarea conținutului online.”

Dacă în Europa această decizie este privită ca o reafirmare a autonomiei digitale, în SUA lucrurile arată complet diferit, crede Păun.

„Reacția secretarului de stat, Marco Rubio, pe platforma X a deschis oficial un nou episod tensionat în relația SUA–UE. Rubio a acuzat public Bruxelles-ul de „abuz politic mascat în reglementare” și a avertizat că „Uniunea Europeană a trecut o linie roșie în relațiile economice cu Statele Unite”. Într-un mesaj cu un ton rar întâlnit în schimburile transatlantice, el a sugerat că Washingtonul ar trebui să „reevalueze fundamental” modul în care interacționează economic cu blocul comunitar”, susține avocatul pe Facebook.

Păun: „Decizia este o mare eroare”

El crede că este începutul unui conflict de poziționare:

- UE afirmă dreptul de a-și proteja piața digitală de riscuri sistemice și practici opace;

- SUA, în schimb, percep măsura ca pe o ofensivă directă asupra companiilor americane și a libertății lor operaționale.

„Într-o lume deja fragmentată geopolitic, acest nou front — digital, economic și ideologic — riscă să redefinească relațiile transatlantice. Nu doar platformele tehnologice sunt în joc, ci însăși arhitectura economică a colaborării dintre UE și SUA”, arată avocatul.

Rămâne de văzut dacă acest episod va fi urmat de dialog sau de escaladare.

Un lucru e clar, spune Păun: „Bruxelles-ul a intrat într-o eră în care nu se mai teme să apese pe pedala sancțiunilor, iar Washingtonul nu mai este dispus să accepte fără reacție.”

Avocatul crede că măsura Bruxelles-ului „este o mare eroare, care va avea consecințe foarte grave în relațiile dintre cele două blocuri economice. Mai grav este că anunțul nu a fost asumat de un lider important al Comisiei și a fost prezentat doar ca un rezultat al unei evaluări tehnice. Eu cred că este un răspuns la strategia de apărare și securitate asumată de SUA și din păcate va crea multe conflicte subsecvente.”

Replică: „UE nu a luat decizia peste noapte”

Postarea avocatului a fost comentată cu argumente. „UE a luat o decizie tehnică, în acord cu reglementările interne, care sunt enunțate public și foarte transparent. Și 2. UE nu a luat decizia peste noapte, ca ”reacție” la nuștiu ce, cum s-ar deduce, X a fost avertizată demult, procesul de due dilligence e vechi, deci nu văd care e problema? Că face Musk spume la gură? Musk (dar nu numai el, Vance și mulți alții) au vorbit în aceiași termeni despre UE și înainte de această sancțiune, cei doi s-au implicat ACTIV în sprijinirea mișcărilor politice anti-europene de când au pus piciorul în marea politică americană, deci, care e problema?! PS IMO ar f fost o greșeală uriașă dacă Comisia nu ar fi aplicat sancțiunea, era începutul sfârșitului - cum ai mai fi putut pretinde cuiva să îți respecte regulile?”, a susținut un internaut.

Citește și: Platforma X, amendată cu 120 de milioane de euro. TikTok scapă după ce și-a asumat angajamente față de Comisia Europeană

Păun a replicat arătând că „Tiktok a fost exclus de la amendă după discuțiile din China așa cum arată mai multe articole din presa de business”. „TikTok a fost pe moment „exclus” de la sancțiune pentru că au dat acces la datele lor și au arătat căă fac eforturi ca să se conformeze. Musk/X au arătat... degetul mijlociu”, a venit răspunsul.

De ce a fost amendat Elon Musk

Comisia Europeană a anunțat vineri că sancționează platforma X cu o amendă în valoare de 120 milioane euro pentru încălcarea obligațiilor de transparență prevăzute de Regulamentul privind serviciile digitale (DSA) și acceptă angajamentele obligatorii asumate de platforma TikTok pentru a asigura respectarea cerințelor de transparență în materie de publicitate.

Procedura de verificare a fost deschisă în decembrie 2023 și a vizat posibile încălcări privind moderarea conținutului, combaterea informațiilor ilegale, transparența în materie de publicitate, utilizarea designului înșelător și accesul la date pentru cercetare.

Încălcările constatate de Comisie includ:

• Utilizarea înșelătoare a marcajului „blue checkmark”, contrar prevederilor art. 25 alin. (1) din Regulamentul DSA privind interzicerea designului înșelător. Marcajul de verificare poate fi obținut contra cost fără un proces real de verificare a identității, ceea ce poate induce în eroare utilizatorii în privința autenticității conturilor și crește semnificativ posibilitatea expunerii utilizatorilor la fraude prin impersonare, înșelătorii și alte acțiuni malițioase.

• Lipsa de transparență și accesibilitate a registrului de publicitate, cu încălcarea art. 39 din Regulamentul DSA. Existența unor bariere tehnice și întârzieri exagerate în procesarea interogărilor aplicate registrului și lipsa unor informații obligatorii precum conținutul exact al reclamelor, tematica acestora sau identitatea plătitorului duc la dificultăți în identificarea riscurilor asociate publicității online, cum ar fi campaniile coordonate de manipulare sau reclame înșelătoare.

• Nerespectarea obligațiilor privind accesul la date publice pentru cercetători, prevăzute la art. 40 alin. (12) din Regulamentul DSA. Interzicerea accesării independente a datelor publice, prin termeni de utilizare restrictivi (ex. scraping) și proceduri interne care impun bariere nejustificate de acces, afectează activitatea de cercetare privind riscuri sistemice precum manipularea informațională, interferențe externe și amenințări la procesele democratice.

Măsuri pentru X și pentru TikTok

Comisia Europeană impune prin decizie platformei X următoarele măsuri:

• în 60 de zile lucrătoare, platforma X trebuie să transmită măsuri clare pentru încetarea utilizării înșelătoare a „blue checkmark”;

• în 90 de zile lucrătoare, platforma trebuie să trimită un plan de acțiune privind conformarea registrului de publicitate și asigurarea accesului la date pentru cercetători. Planul de acțiune elaborat de platforma X va fi supus analizei Comitetului European pentru Servicii Digitale (Digital Services Board), din care și ANCOM face parte, în calitate de coordonator al serviciilor digitale (DSC).

Citește și: Elon Musk atacă dur UE după amenda primită de X: „Ar trebui desființată”

Măsuri asumate de TikTok

Comisia Europeană a acceptat setul de angajamente obligatorii propus de TikTok în temeiul art. 71 din DSA, acestea răspunzând tuturor preocupărilor formulate în investigația inițială și în constatările preliminare din mai 2025.

Principalele angajamente asumate de TikTok includ:

• transparența completă a conținutului publicitar - includerea în registrul de publicitate a conținutului integral al reclamelor, exact cum apar în fluxul utilizatorilor, și furnizarea linkurilor și URL-urilor asociate reclamelor;

• actualizarea accelerată a registrului - publicarea informațiilor despre reclame în maxim 24 de ore;

• transparența criteriilor de targetare și a datelor agregate despre audiență - prezentarea criteriilor de targetare utilizate de advertiser și furnizarea de date agregate privind genul, grupa de vârstă și statul membru al utilizatorilor ajunși la reclamă;

• îmbunătățirea funcției de căutare a registrului de publicitate - introducerea unor opțiuni suplimentare de filtrare și căutare pentru facilitarea accesului la informații.

TikTok are un termen cuprins între 2 și 12 luni pentru implementarea angajamentelor asumate, în funcție de complexitatea măsurilor presupuse de fiecare angajament, Comisia Europeană monitorizând îndeaproape conformarea platformei.

„UE ar trebui desființată, iar suveranitatea ar trebui restituită țărilor individuale, astfel încât guvernele să poată reprezenta mai bine poporul lor”, a scris în replică Elon Musk pe platforma X.

