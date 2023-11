Crăciunul vine odată cu „Singur acasă“. Unde și când puteți urmări celebra serie

Luna decembrie nu ar fi completă fără celebrele filme din seria „Singur Acasă”. Postul de televiziune Pro TV anunţă când vor fi difuzate filmele cu Macaulay Culkin (Kevin), în rol principal.

Pro TV a programat prima parte din seria „Singur Acasă”, sâmbătă, pe 16 decembrie, de la ora 20.00, iar partea a doua „Singur Acasă 2: Pierdut în New York” (Home Alone: Lost in New York) va fi difuzată pe 23 decembrie, tot de la 20.00. Este a 19-a oară când Pro TV difuzează filmele din seria „Home Alone”. Doar în anul 2021 „Singur Acasă” nu a fost difuzat la Pro, deoarece drepturile pentru film au fost cumpărate de Antena 1.

De asemenea, pe platforma de streaming online Disney+ sunt disponibile toate filmele seriei „Home Alone”: „Singur Acasă,” „Singur Acasă: Pierdut în New York,” „Singur Acasă 3,”, „Home Alone 4: Taking Back the House” și „Singur Acasă, dulce casă”.